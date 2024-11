Ibovespa sobe apoiado em Itaú, mas Petrobras limita ganhos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, sustentado pelo desempenho das ações do Itaú Unibanco e da Sabesp, em movimento ainda respaldado pela recuperação dos índices norte-americanos Nasdaq e S&P 500, embora a performance tenha sido limitada pelo recuo dos papéis da Petrobras.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,34%, a 128.197,25 pontos, tendo marcado 127.234,80 na mínima e 128.579,47 na máxima do dia, maior patamar intradiário desde 8 de novembro. O volume financeiro somou 19,95 bilhões de reais. Na quarta-feira, não haverá pregão local em razão do feriado da Consciência Negra.

O Ibovespa, que começou o dia contaminado por um mau humor externo, resultado de preocupações com a escalada das tensões geopolíticas, especialmente o conflito entre Rússia e Ucrânia, conseguiu recuperar fôlego após cinco pregões quase estáveis.

Os índices S&P 500 e Nasdaq também reverteram perdas registradas mais cedo, à medida que os investidores avaliavam o alerta russo aos Estados Unidos com a mudança nas condições para um ataque nuclear, enquanto aguardavam os resultados trimestrais da gigante de chips Nvidia, na quarta-feira.

"A sensibilidade começou com os bancos, e depois se arrastou principalmente para o setor cíclico... elas (ações) também acabaram tendo altas até que relevantes com essa melhora de humor", disse o analista Alan Martins, da Nova Futura Investimentos.

O mercado encerrava a terça-feira ainda à espera do pacote de corte de gastos do governo federal, que deve dar mais ânimo ao mercado. Em evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a defender um choque fiscal positivo para assegurar a redução dos prêmios de risco dos ativos brasileiros.

Na visão do economista Alexsandro Nishimura, da Nomos, enquanto não houver a divulgação do pacote fiscal, o mercado deve seguir "sem força para maiores avanços, mas também ileso de perdas significativas".

O dia também era marcado pelo encerramento da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,9%, entre os principais suportes positivos para o Ibovespa, após quatro pregões consecutivos de queda, enquanto BRADESCO PN e BANCO DO BRASIL ON fecharam com altas de 0,73% e 0,54%, respectivamente. Na contramão, SANTANDER BRASIL UNIT encerrou com variação negativa de 0,04%.

- SABESP ON ganhou 2,23%, também entre as maiores contribuições positivas sobre o índice, tendo como pano de fundo a contratação de financiamento de 1,06 bilhão de reais junto à International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial, para programas de infraestrutura de saneamento básico.

- PETROBRAS PN recuou 1,05%, após pregão volátil para o mercado internacional de petróleo, com o barril do Brent, usado como referência pela companhia, encerrando praticamente estável, em 73,31 dólares.

- VALE ON subiu 0,23%, na segunda sessão de alta, em mais um dia de avanço dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações da manhã com alta de 3,05%, a 776 iuanes (107,17 dólares) a tonelada.

- EMBRAER ON caiu 2,19%, com analistas do UBS BB cortando a recomendação das ações de "neutra" para "venda" e indicando que 2025 "pode desapontar investidores", embora tenham elevado o preço-alvo do papel de 29 para 32 dólares.

- BRF ON avançou 3,74%, com analistas do Itaú BBA trazendo um quadro positivo para "players" de proteína, em relatório de 18 de novembro. A possibilidade de abertura de mercado da China para receber miúdos de bovinos e suínos do Brasil também apoiou os papéis da companhia, segundo o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos. O ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, disse na véspera que o governo tem uma "nova lista" de habilitações de frigoríficos para exportar à China, sem especificar um prazo para o anúncio. No setor, MARFRIG ON subiu 1,79% e MINERVA ON valorizou-se 0,54%.

- TAESA UNIT avançou 0,88%. A companhia elétrica anunciou na véspera que obteve junto ao Ibama todas as licenças de instalação de projeto de linha de transmissão Açailândia-Dom Eliseu II, entre o Maranhão e o Pará, permitindo o início das obras. O projeto envolve o investimento de 1,12 bilhão de reais e tem extensão de cerca de 280 quilômetros.

- OI ON, que não está no Ibovespa, despencou 16,17%, após a companhia em recuperação judicial informar que espera vender no próximo ano cerca de 500 dos mais de 7 mil imóveis que possui em seu portfólio. A Oi teve aprovada sua migração do regime de concessão para o de autorização na semana passada, o que, segundo a empresa, vai ajudar a acelerar a venda de ativos imobiliários.

- XP ON, que é negociada em Nova York, fechou em queda de 1,07%, antes da divulgação de balanço financeiro do terceiro trimestre, quando obteve lucro líquido de 1,19 bilhão de reais, crescimento de 9% sobre o resultado apurado no mesmo período de 2023. Até a véspera, o papel tinha perda de 35% no ano.

(Por Patricia Vilas Boas)