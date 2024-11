Disparos de foguetes do Hezbollah atingem sinagoga de Haifa

O exército israelense anunciou, neste sábado (16), que uma "importante rajada de foguetes" disparada do Líbano pelo movimento libanês islamista Hezbollah atingiu uma sinagoga na cidade de Haifa, no noroeste do país, deixando dois feridos.

"Este é outro exemplo claro de como o Hezbollah deliberadamente tem como alvo os civis israelenses" em bombardeios lançados do sul do Líbano, afirmou em um comunicado o exército, que disse ter interceptado alguns dos "cerca de 10 projéteis" que foram disparados em direção a Israel.

Um porta-voz do Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, informou que suas equipes em Haifa não registraram "nenhuma vítima" fatal, mas cinco pessoas ficaram "levemente" feridas enquanto corriam para abrigos antiaéreos.

O exército israelense anunciou neste sábado a morte de um de seus soldados no sul do Líbano, elevando para 48 o número de militares mortos em combates com o Hezbollah desde o início de sua ofensiva terrestre na região, em 30 de setembro.

Uma semana antes, o exército havia iniciado uma intensa campanha de bombardeios no Líbano. O objetivo é neutralizar o Hezbollah no sul para permitir o retorno dos moradores do norte de Israel, deslocados por mais de um ano de fogo cruzado na fronteira.

A milícia pró-iraniana abriu uma nova frente contra Israel em solidariedade ao Hamas, após o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, desencadeada por um sangrento ataque do movimento islamista palestino em território israelense.

reg-phy/vl/js/acc/ic/jb

© Agence France-Presse