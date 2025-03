Petistas pedem à PGR que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica

Os deputados federais petistas, Rogério Correa (MG) e Lindbergh Farias (RJ) pediram hoje à PGR que seja colocada uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), denunciado por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Petistas alegam que ex-presidente já deu declarações indicando que pode fugir e afirmam que providência é 'imprescindível' para manter Bolsonaro no Brasil. Como foi denunciado no STF, cabe ao Supremo decidir se determina ou não esse tipo de medida, que pode ser solicitada pela PGR, autora das denúncias contra Bolsonaro e outras 33 pessoas.

No pedido, eles citam declaração dada por Bolsonaro em janeiro ao portal Auriverde Brasil. Na ocasião, o STF negou seu pedido para reaver o passaporte para ir à posse de Donald Trump, nos EUA e ex-presidente chegou a afirmar "eu posso fugir agora".

Risco de Bolsonaro fugir é zero, diz Fabio Wajngarten, que assessora o ex-presidente. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela PF em fevereiro do ano passado na investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Ainda assim, parlamentares petistas veem risco dele deixar o país ou mesmo de tentar obter asilo diplomático em alguma embaixada.

Bolsonaro chegou a ficar na embaixada da Hungria por duas noites após ser alvo de operação da PF em fevereiro do ano passado. Na ocasião, STF não viu tentativa de fuga do ex-presidente, mas petistas relembram episódio para alegar que Bolsonaro pode tentar deixar o país.

Procurada, defesa de Bolsonaro não retornou o contato do UOL ainda. Espaço está aberto para a manifestação.