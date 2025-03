Governo vai zerar alíquota de importação da carne e outros alimentos para reduzir preços, diz Alckmin

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira que o governo federal vai zerar a alíquota de importação da carne, hoje em 10,8%, como parte de uma série de medidas para reduzir os preços de alimentos.

Em entrevista a jornalistas no Planalto após reunião com representantes dos setores de alimentos, Alckmin afirmou que a decisão é parte de um "primeiro" conjunto de medidas, que também inclui zerar as alíquotas de importação de café, açúcar e milho, entre outros produtos.

(Por Lisandra Paraguassu; texto de Victor Borges)