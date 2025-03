Kid preto pede que Lula, Moraes e Dino sejam testemunhas em julgamento

A defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que integra o grupo conhecido como kids pretos do Exército, pediu que o presidente Lula e os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes sejam ouvidos como testemunhas no caso do golpe de Estado.

O que aconteceu

Rodrigo Bezerra de Azevedo foi um dos presos na operação Contragolpe por suspeita de participação no plano para matar Lula e Moraes. A defesa dele se manifestou oficialmente nos autos hoje.

Oitiva de Moraes na qualidade de vítima é "absolutamente necessária", diz defesa do tenente-coronel. Os advogados afirmam que o nome do ministro foi mencionado pelo menos 43 vezes na peça acusatória. "Tal providência é indispensável para a observância do disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a plenitude do contraditório e da ampla defesa."

A defesa alega que Dino tem que ser ouvido como testemunha pois era ministro da Justiça no 8 de janeiro. "Sua oitiva na condição de testemunha revela-se imprescindível para a devida elucidação de todos os procedimentos adotados pelos órgãos de Segurança Pública, responsáveis pela preservação da ordem e proteção das instituições democráticas no âmbito do Estado Brasileiro", diz.

Advogados também pedem que outros militares sejam ouvidos, incluindo o general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele era chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no 8 de janeiro.