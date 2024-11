Economia do Japão desacelera no 3º tri com investimento baixo

Por Makiko Yamazaki e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão expandiu-se 0,9% em uma taxa anualizada no trimestre de julho a setembro, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira, desacelerando em relação aos três meses anteriores devido a investimentos fracos, embora um aumento inesperado no consumo tenha sido um ponto positivo.

O crescimento mais lento destaca a fragilidade da economia japonesa, assim como há um risco crescente de desaceleração nos Estados Unidos e de mais fraqueza na China, o que poderia pesar sobre as exportações.

No entanto, o consumo privado mais forte do que o esperado corrobora a previsão do banco central japonês de uma recuperação sólida, impulsionada por salários e consumo mais altos, ajudando a inflação a atingir de forma sustentável a meta de 2% e justificando taxas de juros mais altas.

O aumento do produto interno bruto do Japão foi mais rápido do que a estimativa mediana do mercado de 0,7%, mas mais lento do que o crescimento revisado de 2,2% do trimestre anterior, mostraram os dados.

A leitura se traduz em um aumento trimestral de 0,2%, coincidindo com a estimativa mediana de mercado dos economistas em uma pesquisa da Reuters.

O consumo privado, que responde por mais da metade da produção econômica, aumentou 0,9%, superando a estimativa do mercado de 0,2% e subindo em relação aos 0,7% revisados do trimestre anterior.

"O grande aumento no consumo foi uma grande surpresa", disse o economista Kengo Tanahashi, da Nomura Securities.

De modo geral, os dados são um bom presságio para novos aumentos nas taxas, disse Tanahashi.

"O crescimento do PIB em torno de 0,9% está ligeiramente acima da taxa de crescimento potencial", disse ele.

Os investimentos, um dos principais impulsionadores do crescimento do PIB, caíram 0,2% no terceiro trimestre, dentro do esperado segundo pesquisa da Reuters. A desaceleração das economias estrangeiras pressionou para baixo o investimento em maquinário em setores como o de equipamentos para fabricação de chips, disseram economistas.

A demanda externa líquida, ou seja, as exportações menos as importações, reduziu o crescimento em 0,4 ponto, mais do que a contribuição negativa de 0,1 ponto em abril-junho.

O Banco do Japão manteve as taxas ultrabaixas no mês passado e disse que o risco em torno da economia dos EUA estava diminuindo um pouco, sinalizando que as condições estão se tornando propícias para aumentar as taxas novamente.