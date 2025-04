Matais: Felipe Neto fazer marketing com candidatura seria lamentável

Do UOL, em São Paulo

Felipe Neto fazer marketing com candidatura à Presidência da República seria lamentável, opinou a colunista Andreza Matais no UOL News, do Canal UOL.

O influenciador digital disse hoje, em um vídeo publicado nas redes sociais, que será candidato. Ele não é filiado a nenhum partido -- para se candidatar, é necessário se filiar. O ponto foi destacado pela colunista em seu comentário.



Utilizar um assunto tão sério assim para uma brincadeira, uma fake news, é algo que o Felipe Neto tem feito a vida toda, né? Então, se isso tudo for marketing, parte de alguma coisa para lançar um produto, é lamentável.

A disputa pela Presidência de um país tem que ser levada a sério, a gente está falando de uma instituição. E para você ser candidato à Presidência você tem que entrar para um partido. Essas são as regras. E começar a fazer um trabalho dentro de um partido para se legitimar para disputar a Presidência da República.

Andreza Matais, colunista do UOL

A colunista também comparou o caso de Felipe Neto com o de Gusttavo Lima, que também cogitou se lançar candidato à Presidência da República.

No caso do Gusttavo Lima a gente viu que não era uma música nova que ele iria lançar. Ele pensou mesmo em ser candidato e depois mudou de ideia, sabe-se lá o motivo.

E nesse caso do vídeo [publicado por Felipe Neto] parece algo que não pode ser levado a sério pelo menos por enquanto. Ainda mais com a resposta da assessoria de imprensa: 'risos'. Lembrou as respostas que o Elon Musk dá quando a imprensa o procura para questionar alguma coisa sobre o X.

Então, se o Felipe Neto está fazendo uma brincadeira com algo tão sério, acho lamentável. Ele deveria esclarecer isso o quanto antes porque a gente está falando, não dá mais para brincar com a política brasileira. A política precisa ser levada a sério, a política interfere na vida das pessoas. O brasileiro precisa se preparar melhor para votar.

Andreza Matais, colunista do UOL

Ex-ministro: Apoio de Bolsonaro a Trump se torna constrangedor para direita

O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Donald Trump às vésperas da implementação do "tarifaço", se tornou incômodo e constrangedor para a própria direita brasileira, afirmou o ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes no UOL News, do Canal UOL.

Não, nunca vi algo parecido [a defesa de Bolsonaro]. Realmente, é um caso clínico. Mas eu acho que o Bolsonaro, com esse tipo de manifestação, se tornará cada vez mais incômodo para a própria direita brasileira. A direita precisa dele para o seu apoio eleitoral, mas é uma pessoa que acaba perturbando. Ele não é uma pessoa previsível, leal, não tem ideias claras.

O Bolsonaro é diferente do Trump, que pelo menos tem uma ideia clara, uma proposta: tarifas, ataca as universidades. O Bolsonaro não tem nada. Qual é a ideia de Bolsonaro sobre o Brasil e o mundo? É uma liderança que não tem substância.

Eu acredito que essa manifestação do Bolsonaro apoiando o Trump cria um constrangimento para os seus próprios companheiros, que querem o apoio dele, mas também não querem uma coisa grudada. Aloysio Nunes, ex-ministro das Relações Exteriores

