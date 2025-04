Elon Musk pode ficar "o tempo que quiser", mas vai querer voltar aos negócios, diz Trump

Por Trevor Hunnicutt

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente Donald Trump deu ao conselheiro Elon Musk um novo endosso nesta quinta-feira, em meio a críticas ao projeto do bilionário de redução do tamanho do governo, e disse que ele pode ficar "o tempo que quiser", mas acabará retornando aos seus negócios.

"Elon é fantástico", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, enquanto voava para a Flórida para um fim de semana prolongado.

CEO da Tesla e da SpaceX, Musk foi criticado por supervisionar uma revisão da burocracia dos EUA que provocou a demissão de milhares de servidores públicos.

Algumas notícias recentes sugeriram que Musk poderia sair em breve do lado de Trump, embora não tenha ficado claro se isso ocorreria antes de seu mandato de 130 dias como funcionário especial do governo expirar, no fim de maio.

Trump disse que Musk pode ficar "o tempo que quiser".

"Ele ficará por um determinado período e depois voltará a trabalhar em seus negócios em tempo integral. Mas ele está fazendo um trabalho fantástico", disse Trump.

Questionado sobre quanto tempo ele ficaria, Trump disse: "Acho que alguns meses".

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Steve Holland)