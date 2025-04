Trump diz que China pode obter alívio tarifário se aprovar acordo do TikTok

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que consideraria um acordo no qual a China aprovaria a venda do aplicativo de vídeos curtos TikTok em troca de um alívio nas tarifas dos EUA sobre importações chinesas.

Trump disse que um acordo sobre o TikTok está próximo, com vários investidores envolvidos.

O TikTok tem até 5 de abril para fechar um acordo para encontrar um comprador não chinês, sob ameaça de ser banido dos Estados Unidos.

Trump também afirmou que a queda do mercado acionários norte-americano devido à sua decisão de impor tarifas era esperada e que a medida era necessária para curar a economia, que ele chamou de paciente doente.

Trump também disse que está aberto a negociações tarifárias se outros países oferecessem algo "fenomenal".

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Steve Holland)