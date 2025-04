Chelsea vence Tottenham e recupera 4ª posição no Inglês

O Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), em Stamford Bridge, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês e recuperou a quarta posição na tabela, retornando à zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com a vitória, os 'Blues' somam agora 52 pontos, depois que haviam sido ultrapassados pelo Manchester City (5º, 51 pontos) na quarta-feira, que derrotou o Leicester por 2 a 0.

O Tottenham, por sua vez segue na parte de baixo da tabela e é apenas o 14º, depois desta 16ª derrota no campeonato.

A persistência do Chelsea foi recompensada no início do segundo tempo, quando um cruzamento na medida de Cole Palmer encontrou a cabeça de Enzo Fernández (50'), que marcou o único gol da partida.

Pouco depois, os 'Blues' marcaram em um belo chute de primeira de Moisés Caicedo (55'), mas o lance foi anulado pelo VAR, que flagrou impedimento do zagueiro Levi Colwill na jogada.

Minutos mais tarde, foi a vez do Tottenham ter um gol anulado. Pape Matar Sarr mandou a bola para as redes chutando de longe, mas a arbitragem de vídeo apontou falta na roubada de bola no meio-campo, antes de avançar para marcar.

Na reta final, o goleiro Robert Sánchez salvou o Chelsea de sofrer o empate ao fazer defesa espetacular em tentativa do sul-coreano Son Heung-min (89).

"O resultado é importante porque estamos chegando ao fim da temporada. Também tentamos fazer o jogo que queríamos e o time foi muito bem em alguns momentos", disse o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, à Sky Sports.

"Esta foi uma noite difícil para nós. Foi um jogo muito disputado, em um estádio onde não é fácil. Trabalhamos duro para permanecer no jogo, mas sofremos aquele gol", lamentou, por sua vez, o treinador do Tottenham, Ange Postecoglou.

-- Resultados da 30ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

Wolverhampton - West Ham 1 - 0

Arsenal - Fulham 2 - 1

Nottingham - Manchester United 1 - 0

- Quarta-feira:

Bournemouth - Ipswich Town 1 - 2

Brighton - Aston Villa 0 - 3

Newcastle - Brentford 2 - 1

Southampton - Crystal Palace 1 - 1

Manchester City - Leicester 2 - 0

Liverpool - Everton 1 - 0

- Quinta-feira:

Chelsea - Tottenham 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 30 22 7 1 70 27 43

2. Arsenal 61 30 17 10 3 55 25 30

3. Nottingham 57 30 17 6 7 50 35 15

4. Chelsea 52 30 15 7 8 54 37 17

5. Manchester City 51 30 15 6 9 57 40 17

6. Newcastle 50 29 15 5 9 49 39 10

7. Aston Villa 48 30 13 9 8 44 45 -1

8. Brighton 47 30 12 11 7 48 45 3

9. Fulham 45 30 12 9 9 44 40 4

10. Bournemouth 44 30 12 8 10 49 38 11

11. Brentford 41 30 12 5 13 51 47 4

12. Crystal Palace 40 29 10 10 9 37 34 3

13. Manchester United 37 30 10 7 13 37 41 -4

14. Tottenham 34 30 10 4 16 55 44 11

15. Everton 34 30 7 13 10 32 37 -5

16. West Ham 34 30 9 7 14 33 50 -17

17. Wolverhampton 29 30 8 5 17 41 58 -17

18. Ipswich Town 20 30 4 8 18 30 63 -33

19. Leicester 17 30 4 5 21 25 67 -42

20. Southampton 10 30 2 4 24 22 71 -49

jta/dr/gfe/cb/rpr

© Agence France-Presse