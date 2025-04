Departamento de Saúde dos EUA diz que pode pedir a funcionários demitidos que continuem trabalhando

WASHINGTON (Reuters) - Milhares de funcionários demitidos esta semana do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) e das agências de saúde pública dos EUA podem ter que continuar trabalhando temporariamente por dois meses, informou o departamento nesta quinta-feira.

O departamento iniciou na terça-feira demissões em massa em massa em agências de saúde de alto nível, como a FDA, o CDC e o Instituto Nacional de Saúde, com o objetivo de demitir 10.000 funcionários como parte de um plano mais amplo do presidente Donald Trump e do aliado bilionário Elon Musk para reduzir o governo federal e cortar gastos.

Os funcionários disseram que receberam avisos de "redução de força" que diziam que eles estavam sendo colocados em licença administrativa a partir de 1º de abril e até 2 de junho. Alguns funcionários da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês) foram orientados a manter seus computadores de trabalho.

Fontes da agência de saúde disseram que as demissões em massa já haviam começado a afetar tudo, desde a resposta à gripe aviária até a supervisão de medicamentos.

"Todos os funcionários afetados pela redução da força de trabalho podem ser solicitados a trabalhar temporariamente até que seu serviço governamental termine em 2 de junho", disse o porta-voz do HHS, Andrew Nixon.

"Essa decisão está focada em garantir que a transição seja a mais perfeita possível, minimizando qualquer interrupção na missão e nas operações da agência. O HHS apoia totalmente essa abordagem, que visa manter os serviços de saúde pública e, ao mesmo tempo, gerenciar o processo de reorganização de forma eficaz."

Autoridades da FDA estão sendo solicitadas a identificar funcionários específicos que possam continuar trabalhando durante esse período, informou o Washington Post, citando um email obtido.

O secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunciou na semana passada um plano para reformular as agências de saúde, incluindo a demissão de 3.500 pessoas na FDA, 2.400 no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 1.200 no NIH e 300 no Centro de Serviços Medicare e Medicaid.

Os cortes e cerca de outras 10.000 saídas voluntárias recentes reduzirão o número de funcionários em tempo integral do HHS de 82.000 para 62.000, disse Kennedy.

(Reportagem de Ahmed Aboulenein)