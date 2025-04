ONU lança movimento para pôr fim às guerras

Em um mundo abalado por guerras, a Aliança de Civilizações da ONU (Unaoc, sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira (3) o lançamento da iniciativa Grito pela Paz, na cidade espanhola de Guernica, onde as consequências da guerra foram imortalizadas pelo pintor Pablo Picasso.

"Não haverá segurança sem paz", por isso deve-se colocar "a paz no centro do nosso mundo", disse o ex-chanceler espanhol Miguel Angel Moratinos, chefe da Aliança, no anúncio do evento, que vai acontecer nos próximos dias 25 e 26, em Guernica, no País Basco.

Preparado juntamente com a organização Religions for Peace, o encontro quer "amplificar a condenação da guerra" e "fomentar a paz", além de "defender o respeito ao direito internacional".

Moratinos espera que esse seja "o início de uma iniciativa muito importante" dentro da Aliança para a Paz, ratificada em novembro, no fórum da Unaoc em Cascais.

Participarão do evento personalidades como o cineasta israelense Amos Gitai, o ex-chefe de governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, o economista Jeffrey Sachs, representantes juvenis e líderes religiosos.

Em meio ao rearmamento dos países europeus após o retorno de Trump ao poder e a mudança de sua política para a guerra na Ucrânia, Moratinos considera necessário criar "um lobby para a paz".

Segundo o Índice Mundial da Paz, elaborado pelo Instituto Australiano para Economia e Paz, havia 56 conflitos no mundo em 2024, o maior número desde a Segunda Guerra Mundial.

af/dg/lb/am

