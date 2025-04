Francês Carrefour eleva oferta pelo Carrefour Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour melhorou sua proposta para adquirir todas as ações em circulação de sua subsidiária brasileira, elevando o valor em dinheiro que pagaria por ação do Carrefour Brasil para R$8,50, de R$7,70 anteriormente, conforme comunicado do grupo francês divulgado nesta quinta-feira.

Os acionistas minoritários também terão a opção de receber 1 ação do Carrefour para cada 9,96 ações da unidade brasileira -- antes, essa relação de troca consistia em receber 1 ação do grupo francês por 11 papéis do Carrefour Brasil.

A terceira opção aos acionistas como contrapartida por suas ações combina o pagamento de R$4,25 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil mais 1 ação do Carrefour para cada 19,92 ações da controlada brasileira. Inicialmente, a proposta para essa opção previa pagar R$3,85 em dinheiro por ação da unidade brasileira mais 1 ação do grupo francês para cada 22 ações do Carrefour Brasil.

No comunicado, o varejista europeu disse que a nova proposta "reflete a confiança contínua do grupo nas perspectivas de longo prazo do Carrefour Brasil, bem como seu compromisso em oferecer um valuation atrativo aos acionistas minoritários".

A oferta representa um prêmio de 46% sobre a média ponderada pelo volume do preço das ações no último mês anterior ao anúncio inicial, em 11 de fevereiro, disse o Carrefour, que acrescentou que essa é a "melhor e última" oferta do grupo.

A assembleia geral extraordinária prevista para 7 de abril para tratar da proposta foi cancelada, e uma nova foi convocada para o dia 25, agora considerando a nova relação de troca, a fim de permitir que todos os acionistas tenham tempo suficiente para analisar a transação sob os novos termos, disse o Carrefour Brasil em fato relevante divulgado também nesta quinta-feira.

O grupo francês acrescentou em seu comunicado que a transação ainda está prevista para ser concluída antes do final do segundo trimestre de 2025.

As ações do Carrefour Brasil encerraram o pregão desta quinta-feira em alta de 0,95%, a R$7,43 cada.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)