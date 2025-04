Ondas de 12 m atingem cruzeiro na Antártida e assustam passageiros; assista

Passageiros do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions, viveram momentos de tensão ao enfrentarem ondas de até 12 metros em uma das rotas marítimas mais perigosas do mundo.

O que aconteceu

Incidente ocorreu durante travessia do Estreito de Drake. Também chamada de Passagem de Drake, a rota está localizada entre o extremo sul da América do Sul e a Antártida e é uma das zonas com as piores condições meteorológicas marítimas do mundo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as enormes ondas e as águas agitadas. O vídeo que viralizou registra o impacto do mar no interior da embarcação, além de passageiros tentando se equilibrar e alguns caindo por conta do movimento brusco do navio. Há também quem reaja com risos nervosos diante da situação inesperada.

Cruzeiro estava retornando do continente antártico. De acordo com o jornal New York Post, a embarcação foi surpreendida pela mudança nas condições climáticas.

Fortes ondas são resultado da convergência dos oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico. Esse encontro de oceanos provoca um efeito semelhante ao de uma máquina de lavar. E para piorar o clima é bem instável.

Passageira comparou navio a "uma montanha-russa de 48 horas". A influenciadora de viagens Lesley Anne Murphy, que estava a bordo, disse que todos foram instruídos a permanecer nas cabines por uma tarde inteira como medida de segurança. Apesar do susto, Murphy afirmou que a experiência foi segura.

Quark Expeditions confirmou condições dentro do previsto para a região. Empresa destacou que o estreito de Drake costuma desafiar até os viajantes mais experientes. Nenhum passageiro ficou ferido.