Trump diz estar aberto a negociações tarifárias se outros países oferecerem 'algo fenomenal'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 3, que está aberto a negociações tarifárias se outros países oferecerem "algo fenomenal" em troca.

Sobre a reação do mercados hoje, Trump declarou que isso já era esperado e que, com as operações fechadas agora, tudo deve se acomodar. Perguntado sobre o Reino Unido por repórteres a bordo com Air Force One, o republicano comentou que eles "estão satisfeito com o tratamento tarifário".

Apesar de ser apenas uma possibilidade, o presidente americano afirmou que consideraria um acordo em que China aprovasse a venda do TikTok em troca de alívio tarifário e que múltiplos investidores estão envolvidos nas negociação da rede social chinesa.

Trump reiterou que Elon Musk pode ficar o tempo que quiser no Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), mas que ele deve sair em breve, pois tem suas empresas para administrar. O trabalho do Doge continuará mesmo após a saída do dono da Tesla, acrescentou ele.

Sobre questões geopolíticas, o presidente acredita que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "pode visitar Washington na próxima semana" e que o Irã quer conversas diretas com os EUA, sem intermediários. "Creio também que Zelensky e Putin estão prontos para assinar um acordo de paz".

Trump voltou a dizer que gostaria de redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o BC americano).