Centrão ignora pressão do projeto da anistia; PL muda estratégia

Líderes do centrão na Câmara desprezaram a pressão do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para assinar o requerimento de urgência que poderia acelerar a tramitação do projeto de anistia aos presos em 8 de Janeiro.

O que aconteceu

'Blefe' do PL irritou o centrão. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), passou dias afirmando que tinha o apoio dos líderes de partido de centro para apresentar o pedido de urgência para a votação do projeto. A declaração aborreceu as lideranças que não assinaram o requerimento e, na avaliação de parlamentares ouvidos pela reportagem, o movimento está "criando uma instabilidade proposital" na Câmara.

Líderes do centrão não querem assinar o requerimento de urgência. Sob reserva, vários líderes do centrão afirmaram que não concordam com a proposta, mas compreendem que a discussão é legítima, com Sóstenes cumprindo o papel dele em tentar angariar apoios. O posicionamento foi repassado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

PP pode apoiar urgência caso o requerimento seja apresentado. O presidente do PP e aliado de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PI), disse ao UOL que há uma "orientação para que quase a totalidade do partido apoie a anistia" caso o requerimento de urgência seja apresentado. "É um projeto polêmico, mas que precisa ser discutido", afirmou.

PL tentou atrapalhar os trabalhos legislativos, mas foi vencido. O partido queria forçar a votação do projeto de lei da anistia aos presos em 8 de Janeiro e entrou em obstrução nas comissões e no plenário da Casa — o recurso é utilizado para tentar impedir os trabalhos no Legislativo e ganhar tempo. Sóstenes, no entanto, voltou atrás para aprovar o projeto de retaliação ao "tarifaço" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a revalidação das emendas de comissão para seguir a determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Analisamos que isso poderia ser o famoso tiro no pé e perder votos para a anistia porque os deputados teriam suas emendas não pagas. Autorizamos que se votem nas comissões as emendas de comissão.

Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara

Partido de Bolsonaro vai mudar a estratégia. Sem as assinaturas dos líderes, o deputado Sóstenes declarou que vai coletar assinaturas individuais dos deputados. Hoje, o líder do PL disse que já tinha mais de 160. São necessários 257 apoios para que o requerimento de urgência seja aprovado no plenário e o projeto entrar na ordem do dia.

Motta segurou 'pressão' da anistia após compromisso com o caso do delegado Ramagem. O presidente da Câmara enviou hoje à tarde para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) o pedido do PL para que o colegiado decida sobre a suspensão da ação penal contra o deputado durante o mandato.

O parlamentar é o único denunciado no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Pela Constituição Federal, os partidos políticos podem pedir a suspensão de ações contra deputados e senadores após eles serem diplomados.