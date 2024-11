Cuidado com erros que você comete ao comer à noite e fazem você engordar

Você já deve ter ouvido que comer "tal alimento" no jantar engorda ou atrapalha o emagrecimento. Isso é mito.

No entanto, alguns hábitos alimentares no período noturno podem prejudicar seu sono, o que comprovadamente atrapalha o controle do peso: pessoas que dormem mal ou por tempo insuficiente tendem a consumir, em média, 500 calorias a mais em relação àquelas que não apresentam alteração do sono.

Veja três erros que você deve evitar.

EXAGERAR NA REFEIÇÃO

Para muitas pessoas, é comum que o jantar seja a refeição mais "caprichada" do dia, pois é quando se tem mais tempo para comer, relaxar e saciar a fome acumulada do período da tarde.

Mas comer demais ou fazer refeições pesadas, especialmente perto da hora de dormir, pode prejudicar a qualidade do sono, já que o organismo tem de se concentrar na digestão em vez de em outros processos que realiza no momento de descanso.

FAZER UM LANCHINHO DE MADRUGADA

Se você tiver insônia ou acordar no meio da noite sentindo fome, não corra para a geladeira ou a despensa! Tome um copo de água -- pode ser sede-- e volte para a cama. Não adiantou e ainda precisa comer? Procure alimentos pouco calóricos, como frutas ou iogurte natural.



Procure também ir para o quarto mais cedo para escapar daquela vontade de fazer um lanchinho antes de pegar no sono, e tente dormir por cerca de sete a nove horas por noite.

NÃO CONSUMIR PROTEÍNAS

Esse nutriente deve estar presente em todas as refeições, pois traz saciedade, evita picos de açúcar no sangue e fornece aminoácidos essenciais para a recuperação muscular e construção da massa magra —processos que, inclusive, ocorrem enquanto dormimos.

Se você não consegue jantar ao menos duas horas antes de ir para a cama, procure consumir fontes de proteínas magras ou de fácil digestão, como peixes brancos, ovos e peito de frango.