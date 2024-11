Casal sofre acidente ao fugir de motel sem pagar conta de R$ 1,2 mil em SC

Um casal se envolveu em um grave acidente de carro ao tentar fugir de um motel sem pagar a conta, em Criciúma (SC), na quinta-feira (7).

O que aconteceu

Casal colidiu contra outro carro ao tentar deixar o estabelecimento sem pagar a conta de R$ 1.200. No momento do acidente, ocorrido por volta das 8h, o veículo deixava o motel em alta velocidade, quando atingiu outro automóvel que dirigia pela Rodovia Jorge Lacerda, segundo informações da Polícia Militar de Santa Catarina.

Mulher que conduzia o carro sofreu ferimentos graves e precisou ser entubada. O homem sofreu uma fratura exposta no tornozelo. Já o motorista do outro veículo não sofreu ferimentos. O casal recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para um hospital de Criciúma. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

Antes da colisão, casal teria danificado o portão do motel ao forçar a saída sem pagar a conta. Conforme a PM-SC, a mulher ainda teria xingado um funcionário do local. A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

Caso foi registrado como acidente de trânsito que resultou em pessoas feridas e roubo. A investigação fica por conta da Polícia Civil de Santa Catarina.