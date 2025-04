Corte de 0,75 pp nos juros pelo Fed em 2025 volta a ser principal aposta do mercado

O mercado financeiro voltou a precificar uma redução de juros menos agressiva pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025 e aumentou as chances de junho como o primeiro mês para início dos cortes, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, após a divulgação da ata da última reunião monetária do BC norte-americano e com a pausa em parte das tarifas, como anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Por volta das 15h30 (de Brasília), a probabilidade de um corte acumulado de 75 pontos-base (pb) - ou 0,75 ponto porcentual (pp) - nos juros pelo Fed era de 33,7%, ante 30,6% registrados pouco antes.

A segunda maior chance, segundo a ferramenta, era de corte de 50 pontos-base, a 24,3%. A expectativa de redução total de 100 pontos-base, por outro lado, recuou de 31,6% para 23,5%, enquanto a de 125 pontos-base cedeu de 13,5% para 7,8%.

O mercado ampliou ainda mais a chance de redução em junho, de 67,0% a 76,6%, enquanto a probabilidade de manutenção de juros em maio passou de 75,4% para 77,4%.