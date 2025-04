'Agora temos piso temporário de 10% nas tarifas recíprocas, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 9, que "agora temos um piso temporário de 10% nas tarifas recíprocas".

"Tarifas recíprocas eram um teto; agora temos um piso de 10%", afirmou o secretário, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma pausa de 90 dias para os países que não retaliaram nas tarifas recíprocas.

Trump determinou ainda uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com vigência imediata.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que a mudança sobre as tarifas anunciadas na tarde desta quarta-feira ocorreu após o contato de países para negociarem e não foi uma resposta à reação do mercado financeiro (Wall Street).

"Tivemos mais de 75 países entrando em contato para negociar", disse ele.

O secretário afirmou que Trump deseja se envolver pessoalmente nas negociações.

Na entrevista coletiva, Bessent disse que decisão sobre pausa de tarifas recíprocas e elevação da sobretaxa para a China foi do presidente.

O secretário afirmou que o mercado não entendeu o nível máximo de tarifas recíprocas imposto pelo governo.