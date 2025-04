CNA-Cepea: PIB do agronegócio avança 1,81% em 2024, para R$ 2,72 trilhões

Brasília, 9 - O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio avançou 1,81% em 2024, segundo levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq-USP. No ano passado, o PIB do setor atingiu R$ 2,72 trilhões, sendo R$ 1,9 trilhão correspondente ao ramo agrícola e R$ 819,26 milhões provenientes do ramo pecuário. Com isso, a participação do agronegócio na economia nacional foi de 23,2%, revelam os dados, ante 23,5% de 2024.Entre os segmentos, o principal crescimento foi distribuído no agrosserviços, de 3,25%. A agroindústria cresceu 2,94%. O setor primário caiu 0,16%, influenciado pela redução dos preços e menor produção para a safra de 2024 de culturas como milho, soja e cana-de-açúcar, segundo o Cepea/CNA. No segmento de consumo, foi observada uma retração de 4,65%, pressionada principalmente pelo menor desempenho do ramo agrícola e pela redução nos preços reais. Entre os ramos, o desempenho do agrícola caiu 2,19%, enquanto o pecuário avançou 12,48%.Na análise da CNA/Cepea, o resultado positivo com a expansão do PIB do agronegócio foi puxado pelo PIB do ramo pecuário. O desempenho do ramo pecuário foi impulsionado pelo aumento da produção anual e dos preços reais.Ao longo do último ano, o desempenho do agronegócio foi negativo até o terceiro trimestre, ao fim de setembro. O avanço de 4,48% no quarto trimestre do ano foi responsável pela reversão do resultado do setor. "O desempenho do agronegócio em 2024 veio sendo influenciado principalmente pela queda nos preços e pela redução na produção de produtos importantes do setor, com destaque para a agricultura dentro da porteira. Entretanto, o desempenho do ramo pecuário, especialmente no segundo semestre, ajudou a mitigar os impactos negativos, impulsionado pelo bom desempenho dos segmentos agroindustriais, de agrosserviços e de insumos", avaliaram a CNA/Cepea.No ano, o resultado do PIB do agronegócio ficou em linha com o previsto pela CNA, que esperava um crescimento de 2% para o setor.