O que é uma guerra comercial e aonde vai a disputa China-EUA - Tarifaço de Trump gerou nova batalha com Pequim, pondo as duas maiores economias do mundo em um rumo perigoso. Outras contendas comerciais podem estar a caminho. Onde tudo pode acabar?Há pouco mais de um mês o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, subiu ao pódio em Pequim para responder às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra seu país.

"Se os Estados Unidos persistirem em travar uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, o lado chinês lutará até o fim", disse ele em 4 de março.

Se esse era o tipo de retórica empregada quando a alíquota era de 20%, poucos podem duvidar agora que os EUA e a China estejam envolvidos em uma séria guerra comercial, visto que a alíquota tarifária americana disparou para mais de 100% da noite para o dia.

Nenhum dos lados parece querer ceder.

A China retaliou as novas tarifas americanas, anunciando nesta quarta-feira (09/04) que aumentaria as taxas sobre todos os produtos americanos para 84% a partir do dia seguinte. Pouco depois, Trump dobrou a aposta, anunciando um aumento, com efeito imediato, das tarifas contra Pequim para 125%. O aumento provavelmente está colocando a economia global no caminho de um conflito econômico que pode ser extremamente prejudicial.

O que é uma guerra comercial?

Uma guerra comercial é um conflito econômico no qual os países implementam e aumentam tarifas e outras barreiras não tarifárias uns contra os outros. Normalmente, é gerada por protecionismo econômico extremo e geralmente envolve as chamadas "medidas de retaliação", em que cada lado aumenta as tarifas em resposta ao outro.

Ao longo da história ocorreram diversas disputas comerciais. No século 17, muitas guerras reais, como a Primeira e a Segunda Guerras Anglo-Holandesas, foram causadas por disputas comerciais, enquanto a Primeira Guerra do Ópio entre o Império Britânico e a China, no século 19, também foi causada por uma disputa comercial.

Diversas guerras comerciais ocorreram nos últimos dois séculos, às vezes com foco em produtos específicos e outras vezes em todo o comércio entre países e blocos econômicos.

Historicamente, muitas guerras e disputas comerciais foram resolvidas por meio de resolução de disputas, mediada por órgãos como a Organização Mundial do Comércio (OMC). Acordos e acordos de livre comércio também podem pôr fim a uma guerra comercial.

Um importante ponto de virada na resolução de conflitos comerciais foi o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) — uma estrutura legal acordada em 1947 que visava reduzir tarifas e promover o comércio internacional.

Qual a dimensão desta guerra?

Embora a guerra comercial entre EUA e China tenha atingido um nível de escalada sem precedentes esta semana, ela já dura, na prática, desde o primeiro mandato de Trump.

Em janeiro de 2018, seu governo impôs tarifas sobre as importações chinesas, o que levou à retaliação de Pequim. Embora um acordo tenha sido firmado entre os países em 2020, a maioria das tarifas permaneceu em vigor até as últimas escaladas.

O comércio de mercadorias entre a China e os EUA foi de cerca de 585 bilhões de dólares (R$ 3,5 trilhões) em 2024. A China tem um enorme superávit comercial com os EUA, quer dizer: exporta muito mais para os EUA do que importa dos americanos.

Em 2024, os EUA importaram cerca de 440 bilhões de dólares em bens e serviços da China, em comparação com 145 bilhões de dólares na direção oposta.

As estimativas variam, mas muitos economistas concordam que a nova tarifa dos EUA sobre a China é de 104%. As tarifas chinesas na direção oposta são estimadas em cerca de 56%, mas esse número deve aumentar à medida que a retaliação continua.

Em termos de barreiras não tarifárias, a China impôs proibições à exportação de terras raras e iniciou uma investigação antitruste sobre a subsidiária chinesa da empresa química americana DuPont.

Embora as tarifas ainda possam aumentar drasticamente em ambos os lados, o mesmo pode ocorrer com barreiras não tarifárias, como proibições à exportação e restrições ao investimento.

Pequim poderia tomar medidas retaliatórias contra empresas americanas com operações na China, como a Apple. Já iniciou investigações antimonopólio contra os grupos de tecnologia Google e Nvidia. Também poderia tentar impedir que empresas chinesas invistam nos EUA.

Do lado americano, Trump deixou claro que está disposto a continuar aumentando as tarifas. Ele também poderia restringir ainda mais o investimento de empresas chinesas nos EUA e restringir o investimento de empresas americanas em tecnologias estratégicas na China, com o objetivo de impedir o desenvolvimento tecnológico de Pequim.

Haverá outras guerras comerciais?

Nesta terça-feira, as chamadas "tarifas recíprocas" de Trump entraram em vigor com alíquotas variáveis ??contra dezenas de países ao redor do mundo, com alíquotas gerais de 10% já impostas a todos os países.

Embora alguns líderes estrangeiros tenham buscado negociar com a Casa Branca, o risco de múltiplas guerras comerciais é significativo. Isso é especialmente verdade considerando que Trump e seus assessores econômicos afirmaram que a redução de tarifas contra os EUA não é suficiente e que esperam um comércio equilibrado, além de outras concessões.

A Comissão Europeia afirmou na segunda-feira que ofereceu um acordo tarifário "zero por zero" para evitar uma guerra comercial. Mas também propôs suas primeiras tarifas retaliatórias de 25% sobre uma série de importações dos EUA em resposta às tarifas de aço e alumínio de Trump. A Comissão ainda não apresentou uma resposta formal às tarifas recíprocas de 20% que Trump impôs contra a UE.

Embora a resposta da UE tenha sido contida até o momento, espera-se que o bloco produza um conjunto maior de contramedidas até o final de abril. O comissário de Comércio do bloco, Maros Sefcovic, afirmou que a UE mantém todas as suas opções sobre a mesa. Isso inclui seu Instrumento Anticoerção (ACI) – um conjunto de medidas que pode incluir a limitação de investimentos dos EUA na Europa e medidas contra serviços americanos, incluindo empresas de tecnologia.

Como tudo isso pode acabar?

Isso é uma incógnita. A primeira rodada de tarifas impostas por Trump à China em 2018 levou a negociações e ao chamado acordo comercial de Fase Um. No entanto, as tarifas entre os países ficaram muito mais altas após o acordo do que antes do início da disputa.

Alguns países podem fechar acordos que podem levar a tarifas mais baixas. Por exemplo, Trump disse na segunda-feira que o Japão estava enviando uma equipe para negociar, sugerindo que Tóquio era o primeiro na fila para um acordo preferencial.

No entanto, quando se trata da China, os sinais de um acordo rápido ou favorável parecem escassos. Ambos os lados se consideram em vantagem, dado o tamanho de suas economias, e nenhum deles mostra atualmente qualquer sinal de que vai recuar.

Autor: Arthur Sullivan