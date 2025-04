Taxas dos DIs desaceleram com pausa em tarifas, mas ainda fecham em alta

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs desaceleraram nesta quarta-feira após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma pausa de 90 dias na cobrança de tarifas adicionais sobre uma série de países, mas ainda assim terminaram em alta, refletindo as tensões trazidas pela escalada da guerra comercial.

Após chegarem a subir mais de 30 pontos-base pela manhã, as taxas futuras terminaram a sessão com altas mais modestas, após Trump dar um passo atrás.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,83%, ante o ajuste de 14,757% da sessão anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,505%, em alta de 18 pontos-base ante o ajuste de 14,326%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,64%, em alta de 8 pontos-base ante 14,56% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,74%, ante 14,674%.

Pela manhã, as taxas futuras dispararam acompanhando o avanço firme dos yields dos Treasuries e do dólar ante o real naquele momento, com o mercado repercutindo o anúncio de que a China elevaria para 84% a tarifa sobre os produtos dos EUA, após Washington começar a cobrar 104% dos itens chineses.

O cenário mudou à tarde, quando Trump anunciou pausa de 90 dias nas tarifas direcionadas a uma série de países, para que eles possam negociá-las durante este período. Ao mesmo tempo, Trump elevou mais uma vez, para 125%, as tarifas contra a China e manteve a cobrança de uma taxa geral de 10% sobre quase todas as importações dos EUA.

O prazo de 90 dias foi bem recebido pelos mercados: os índices de ações dispararam ao redor do mundo, o dólar despencou ante divisas de exportadores de commodities e os rendimentos dos Treasuries desaceleraram os ganhos.

Na renda fixa brasileira, as taxas chegaram a voltar para a estabilidade entre os contratos mais longos e renovaram mínimas nos curtos. Após marcar 14,65% (+32 pontos-base) pela manhã, a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu a mínima de 14,36% (+3 pontos-base) às 14h22, logo após o anúncio de Trump.

Passado o impacto inicial, porém, as taxas dos DIs retomaram um pouco de força -- o suficiente para fechar em alta em todos os vencimentos.

Operador de um grande banco de investimentos pontuou que houve forte venda de taxa após o anúncio de Trump, mas não o suficiente para retirar todo o prêmio do dia na curva. Ele lembrou ainda que a China -- prejudicada com uma tarifa ainda maior -- pode voltar a retaliar os EUA, o que poderia ser mais um fator de estresse para os ativos.

“Os juros futuros refletem o elevado grau de incerteza dos investidores neste momento”, pontuou Anderson Silva, head da mesa de renda variável e sócio da GT Capital. “O cenário não é claro -- muito pelo contrário, é nebuloso -- e no dia de hoje vimos muita volatilidade em todos os vencimentos futuros.”

No fim da tarde os rendimentos dos Treasuries também seguiam em alta, embora distantes das máximas da sessão. Às 16h37, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 10 pontos-base, a 4,359%.

A guerra comercial global acabou deixando em segundo plano o noticiário no Brasil, além de manter as dúvidas sobre o futuro da taxa básica Selic, hoje em 14,25% ao ano.

Na terça-feira -- atualização mais recente -- o mercado de opções de Copom da B3 precificava 60,50% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio (ante 58,00% na véspera) e 14,00% de chances de elevação de 25 pontos-base (18,50% na véspera), contra 10,00% de probabilidade de alta de 75 pontos-base (4,50% na véspera).