Fávaro cria Câmara Setorial para Agropecuária Indígena

Brasília, 9 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, autorizou a criação da Câmara Setorial de Agropecuária Indígena, informou a pasta em nota. O anúncio foi feito em reunião de Fávaro com representantes da Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt). As câmaras setoriais e temáticas visam discutir questões de interesse das cadeias produtivas entre os elos do setor. "É o jeito mais rápido de atender (as demandas da agricultura indígena)", disse o ministro.No encontro com representantes indígenas, o ministério discutiu também medidas para auxiliar a produção agrícola dos povos indígenas e o incremento de programas do ministério. Em Mato Grosso, o ministério é responsável pelo Programa de Segurança Alimentar para Etnias Indígenas, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (UFMT) para os Xavante, com investimento de R$ 12 milhões.O ministério vai investir outros R$ 1,5 milhão para o aumento da produção e ampliação da comercialização de alimentos indígenas.