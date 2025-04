Dirigentes do Fed esperavam inflação mais alta neste ano devido às tarifas, mostra ata

Na ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os dirigentes do banco central esperavam a inflação mais alta neste ano devido as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Assim,os membros do comitê consideraram apropriado manter as taxas de juros inalteradas em janeiro, em função também da elevada incerteza em relação às perspectivas econômicas.

Segundo a ata, divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 9, quase todos os dirigentes consideraram risco inclinado para cima de inflação, com medidas de curto prazo aumentando em meio a desdobramentos relacionados ao comércio.

As expectativas de inflação, contudo, permaneceram bem ancoradas.