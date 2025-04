Ministro da Defesa de Israel diz que exército tomou 'amplos setores' de Gaza

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, disse, nesta quarta-feira (9), que o exército está se apoderando de "amplos setores" da Faixa de Gaza, integrando-os a zonas de segurança esvaziadas de moradores, para obrigar o Hamas a entregar seus reféns.

"Amplos setores foram tomados e integrados às zonas de segurança israelenses, reduzindo Gaza e isolando-a ainda mais", afirmou Katz durante uma visita ao eixo de Morag, recentemente criado por Israel para separar as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul do território.

Israel Katz também afirmou que a população de Gaza "já deixava as zonas de combate" e fez um apelo aos habitantes locais para derrubarem o Hamas e entregarem os reféns.

"É o único meio de pôr fim à guerra", disse o ministro, ameaçando lançar "combates ainda mais intensos em toda a Faixa de Gaza, enquanto os reféns não forem libertados e o Hamas não for vencido".

O ministro da Defesa também afirmou que Israel trabalha na aplicação de um plano do presidente americano, Donald Trump, sobre "a emigração voluntária" dos habitantes de Gaza.

Israel retomou os bombardeios contra a Faixa de Gaza em 18 de março, pondo fim a uma trégua de dois meses com o Hamas.

Os esforços com vistas a restaurar o cessar-fogo têm sido infrutíferos até agora.

