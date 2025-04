EXCLUSIVO-Água pode virar nova frente em negociações comerciais do México com os EUA

Por Emily Green e Cassandra Garrison e Stephen Eisenhammer

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades mexicanas estão se esforçando para elaborar um plano de aumento na quantidade de água que o país envia para os Estados Unidos devido à crescente preocupação de que o presidente norte-americano, Donald Trump, possa arrastar uma disputa sobre um tratado de água de 81 anos para as negociações comerciais, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.

De acordo com um tratado de 1944 que define o compartilhamento de água entre os dois países por meio de uma rede de represas e reservatórios interconectados, o México deve enviar 1,75 milhão de acre-pé de água de Rio Grande para os Estados Unidos a cada cinco anos. Um acre-pé de água é suficiente para encher cerca de metade de uma piscina olímpica.

O atual ciclo de cinco anos termina em outubro, mas o México enviou menos de 30% da água necessária, de acordo com dados da Comissão Internacional de Limites e Água. Em outras palavras, o México deve água suficiente para abastecer uma cidade de médio porte por cerca de 30 anos.

O país alega que uma seca histórica alimentada pela mudança climática torna impossível cumprir seus compromissos de água, um cenário para o qual o tratado oferece clemência, permitindo que a dívida seja transferida para o próximo ciclo de cinco anos.

Mas essa desculpa não convenceu os republicanos do Texas, que acusaram publicamente o México de ser inadimplente em suas entregas e ignorar o tratado.

Com as relações entre os EUA e o México já desgastadas em relação à segurança, migração e tarifas, os países podem estar em rota de colisão também em relação à água, aumentando os problemas para os mexicanos. A presidente do país, Claudia Sheinbaum, disse que continuará negociando com os EUA sobre as tarifas nas próximas semanas.

"Isso se tornou muito político", disse uma fonte mexicana que trabalha com questões hídricas e que falou sob condição de anonimato, acrescentando que há preocupações crescentes do lado mexicano de que Trump poderia encerrar o pacto comercial entre EUA, México e Canadá por causa da dívida hídrica e do que os EUA consideram uma não conformidade.

Uma segunda fonte mexicana com conhecimento da disputa disse que o México espera chegar a um acordo com os EUA nas "próximas semanas" para evitar que a questão se espalhe pelas negociações comerciais em andamento. Mas -- acrescentou a fonte -- "as expectativas dos EUA devem se basear na realidade. Não podemos fornecer água que não existe".

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que a agência "continua a pedir ao governo mexicano, nos níveis mais altos, que cumpra suas obrigações do tratado de 1944 e garanta entregas previsíveis de água".

A Presidência do México encaminhou à Reuters comentários anteriores de Sheinbaum, que na semana passada disse a repórteres que o México havia enfrentado uma seca, mas estava em discussões com os EUA e "cumprirá o tratado pouco a pouco".

As reivindicações díspares por água se dissolveram em ameaças de processos contra o governo federal do México, tanto do Texas quanto dos Estados do norte do México que guardam de perto seu abastecimento de água.

Oito fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que o México estava trabalhando para aumentar as entregas antes do prazo de outubro. Isso provavelmente envolverá a aplicação de uma emenda polêmica inserida no tratado no ano passado, que autoriza as autoridades federais mexicanas a retirar água extra de seus Estados para cumprir as obrigações com os EUA, de acordo com seis das fontes.

O governo federal está de olho especificamente em Nuevo León, Coahuila, Chihuahua e Tamaulipas -- todos grandes produtores de grãos e gado -- disseram seis dessas fontes.

Nas últimas semanas, houve pelo menos uma reunião entre os governos estaduais e a autoridade hídrica federal para discutir como aumentar as entregas mexicanas para os Estados Unidos.

"Para Chihuahua, entregar água neste momento é a morte", disse o senador Mario Vazquez, de Chihuahua, membro do partido PAN, de oposição, e um ativista ativo em questões hídricas.

O diretor executivo do conselho de água de Chihuahua, Mario Mata, disse que está considerando uma ação legal contra a emenda do tratado que dá ao governo federal maior autoridade para retirar água do Estado, aumentando a perspectiva de impasses.

Em 2020, a Guarda Nacional do México entrou em conflito com fazendeiros na represa de Boquilla, em Chihuahua, por causa do fornecimento de água ao Texas, matando um manifestante.

HISTÓRIA

A luta pelo acesso à água é a mais recente em um relacionamento tenso de décadas que, às vezes, explodiu em protestos e violência. O tratado de 81 anos nunca contemplou a mudança climática ou o crescimento industrial e agrícola maciço ao longo da fronteira, alimentado pelo livre comércio entre os dois países.

"Essa é a desconexão... há pressão para continuar a cumprir um tratado, mas não há realmente água para cumprir", disse Vianey Rueda, pesquisador da Universidade de Michigan especializado no tratado.

O tratado também exige que os EUA forneçam 1,5 milhão de acre-pé de água anualmente ao México a partir do Rio Colorado, uma obrigação que os EUA têm cumprido em grande parte, embora as entregas recentes tenham sido reduzidas devido à grave seca, algo que o acordo de 1944 permite.

Embora o México envie muito menos água para os EUA, ele tem se esforçado para cumprir sua parte do acordo devido a uma combinação de fatores, incluindo secas, infraestrutura precária e crescente demanda local.

Os políticos dos EUA também afirmam que os setores de gado e nozes do México, que estão crescendo ao longo da fronteira, têm consumido água preciosa e dizem que a falha do México em entregar sua cota de água devasta os agricultores texanos que precisam dela para suas colheitas.

"Eles estão dizimando nossos fazendeiros enquanto constroem seu setor agrícola e quebram o acordo do tratado de água de 1944. Mas não mais", disse a secretária de Agricultura, Brooke Rollins, à Fox News em março.

Rollins não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

As autoridades mexicanas veem amplos sinais de que os EUA poderiam retaliar usando tarifas e outras medidas se o México não aumentar o fornecimento de água. Trump já demonstrou sua disposição de alavancar ameaças comerciais para pressionar o México a tomar medidas em questões não relacionadas, como fentanil e imigração.

"Acredito que, com o presidente Trump no cargo e a nova administração, vamos conseguir a água. O México vai obedecer. Ignorar o tratado não será mais uma opção para o México", disse o senador do Texas Ted Cruz em uma coletiva de imprensa no mês passado.

As tensões aumentaram em 20 de março, quando os EUA recusaram pela primeira vez uma solicitação do México para uma entrega emergencial de água do Rio Colorado para Tijuana, citando as deficiências do México de acordo com o tratado de 1944.

Até o momento, segundo uma autoridade mexicana, o México concordou em enviar 122.000 acre-pé de água para os EUA e está trabalhando em uma opção para entregar mais 81.000. Mas essa água adicional ainda significaria que o México teria enviado menos de 40% da água que lhe é devida de acordo com o tratado.

Mesmo que não esteja claro se esses esforços apaziguarão os EUA, o plano de extrair mais água desencadeou uma tempestade política no México, onde os agricultores e políticos estaduais do norte estão furiosos com a perspectiva de o governo federal retirar água deles à força.

Nessas regiões atingidas pela seca, os setores agrícolas já são pressionados pelo escasso recurso, disse Raul Quiroga, Secretário de Recursos Hidráulicos para o Desenvolvimento Social em Tamaulipas. Em uma reunião no mês passado com representantes do governo federal, as autoridades dos quatro estados afetados protestaram contra a emenda ao tratado que permite a captação de água em determinadas circunstâncias sem o consentimento deles, disse Quiroga.

As autoridades estaduais de Nuevo León e Coahuila não responderam aos pedidos de comentários.

Quiroga atribuiu o fracasso do México na entrega à má administração crônica dos recursos hídricos do país, que remonta à década de 1990. "Quando Tamaulipas estaria disposta (a entregar a água)? Bem, quando não precisarmos dela primeiro", disse ele.

(Reportagem de Emily Green, Cassandra Garrison e Stephen Eisenhammer na Cidade do México; reportagem adicional de Leah Douglas e Jarrett Renshaw em Washington)