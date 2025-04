Japão vai liberar reservas estratégicas de arroz até julho para conter o aumento dos preços

O Japão continuará liberando suas reservas estratégicas de arroz até julho para tentar conter a disparada dos preços, anunciou o ministro japonês da Agricultura nesta quarta-feira (9). Consumo do grão caiu quase pela metade nos últimos 60 anos, principalmente devido à mudança de hábitos alimentares.

"Para estabilizar os preços do arroz, que dispararam, o governo vai liberar sua reserva a cada mês até o verão [no hemisfério norte]", quando a nova colheita de arroz chegar ao mercado, afirmou o ministro Taku Eto.

Após os preços terem quase dobrado em um ano, o governo começou no mês passado a leiloar seu estoque estratégico de arroz pela primeira vez desde a criação da reserva em 1995.

Esse aumento nos preços é resultado de fatores complexos, incluindo uma demanda crescente - com as compras em pânico desencadeadas em agosto pelo alerta de um forte terremoto, e a má colheita de 2023 (consumida no ano passado), prejudicada por altas temperaturas, o que reduziu a oferta.

Um agravante do problema é que alguns comerciantes tentaram lucrar esperando o momento oportuno para vender seus estoques de arroz, de acordo com as autoridades.

O governo retirou, até o momento, cerca de 210.000 toneladas de sua reserva. O próximo leilão, de 100.000 toneladas, ocorrerá na semana de 21 de abril.

O preço no varejo de cinco quilos de arroz na semana passada chegou a 4.206 ienes (quase R$ 150), um aumento de 104,5% em relação à mesma semana do ano passado.

O governo japonês também anunciou em março sua intenção de multiplicar por oito as exportações do grão, para atingir 350.000 toneladas até 2030.

De olho no envelhecimento

O novo objetivo de exportação faz parte de uma política nacional de longo prazo que visa fortalecer as exportações dessa commodity e tornar o cultivo de arroz mais eficiente à medida que a população do país envelhece.

A Casa Branca usou o exemplo do arroz japonês ao anunciar tarifas adicionais de 24% sobre os produtos japoneses que entram nos Estados Unidos, em vigor desde quarta-feira. Segundo Washington, o Japão aplica uma taxa comercial de 700% sobre as importações de arroz americano - uma afirmação considerada "incompreensível" pelo ministro Taku Eto.

O consumo de arroz no Japão quase caiu pela metade nos últimos 60 anos devido às mudanças nos hábitos alimentares, que hoje deixam mais espaço para pães ou massas.

(com AFP)