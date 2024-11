Sakamoto sobre ataque em GRU: 'Ricos viram amostra do que vivem os pobres'

O tiroteio ocorrido no Aeroporto de Guarulhos (SP) na tarde desta sexta (8) mostrou às pessoas mais ricas como é o cotidiano de quem vive cercado pelo crime organizado, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News. Um empresário ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) foi assassinado no maior aeroporto da América do Sul.

O que aconteceu no Aeroporto de Guarulhos agora é uma coisa inacreditável: um tiroteio com morte no aeroporto mais importante do país, no principal hub aéreo da América do Sul. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ele ressaltou que o PCC está espalhando suas ações, com a certeza de impunidade.

O PCC está se sentindo à vontade de controlar espaços e dinâmicas da nossa vida. Durante a campanha eleitoral, foi muito clara a presença do PCC na política, ajudando a disputar prefeituras e câmaras de vereadores. Vimos o Ministério Público entrando contra vereadores do Guarujá, em São Paulo, denúncias de empresas de ônibus sendo usadas para lavar [dinheiro] do PCC, também segundo o Ministério Público.

A gente viu o PCC entrando em cidades de outras regiões do Brasil, autorizando ou não a realização de campanhas eleitorais. A gente vê o quanto essa máfia está se enraizando na política brasileira, a gente sabe o quanto ela já domina.

De acordo com Sakamoto, os mais ricos do país tiveram uma pequena amostra do que vivem os mais pobres no seu cotidiano.

Em São Paulo, o que aconteceu é um nível de abuso, de audácia, de cara de pau do Primeiro Comando da Capital muito grande. (...) É o centro entendendo o que é a vida da periferia.

Ou seja, a parcela mais rica da sociedade brasileira teve uma amostra do que vive a parcela mais pobre no dia a dia, vivendo em territórios controlados por essa máfia. O PCC já não é facção há muito tempo, é uma máfia que faz o que quer.

Um morto e três feridos

A vítima foi identificada como o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC, informou o colunista do UOL Josmar Jozino. Ele era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa e foi alvo de um atentado no Natal do ano passado.

SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista) investigam as circunstâncias do homicídio.

Autoridades investigam se ele foi assassinado a mando do PCC, mas não descarta outras possibilidades, como queima de arquivo, já que havia assinado acordo de delação premiada e tinha vários inimigos agentes públicos, a quem disse ter pago altos valores em propinas.

