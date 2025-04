Com os bombardeios, Rússia tenta exercer 'pressão' sobre EUA, diz Zelensky

A Rússia tenta exercer "pressão" sobre os Estados Unidos ao atacar a Ucrânia em larga escala, denunciou nesta quinta-feira (24) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em referência às negociações para alcançar um acordo de paz entre Moscou e Kiev impulsionadas por Washington.

Na madrugada desta quinta-feira, a Rússia lançou uma série de mísseis e drones sobre a capital ucraniana, Kiev, e matou pelo menos oito pessoas, segundo as autoridades.

"(A Rússia) também exerce pressão sobre os Estados Unidos. É outra razão que explica o ataque de hoje", declarou Zelensky durante uma entrevista coletiva na África do Sul, uma visita que ele decidiu encurtar após os bombardeios russos.

O ataque coincidiu com as até agora infrutíferas gestões diplomáticas do presidente americano Donald Trump, que durante a campanha eleitoral prometeu terminar com a guerra em 24 horas, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão da Ucrânia pelas tropas russas.

Na quarta-feira, Trump afirmou que havia alcançado um acordo com Moscou, mas não com Zelensky, a quem criticou por não aceitar a ocupação russa da península da Crimeia, anexada pela Rússia desde 2014.

