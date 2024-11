Sérum noturno Truss hidrata cabelo sem pesar: 'só passar, dormir e pronto'

Elisa após testar o produto duas semanas consecutivas Imagem: Arquivo Pessoal Resultado. Achei que entregou tudo o que prometeu e um pouco mais, me deixando com cara de quem acabou de sair do salão. Eu lavei, deixei secar naturalmente, prendi em um coque para dar volume, que é a forma como eu sempre finalizo meu cabelo, e, quando soltei, me surpreendi. Os fios ficaram super hidratados, sem frizz nenhum e sem pesar. Ressalto: não usei nenhuma fonte de calor. Efeito duradouro. Senti os fios mega hidratados e macios até a próxima lavagem. Bom custo benefício. Apesar de não ser um produto baratinho, ele deve ser usado apenas uma vez na semana, o que vai fazer com que eu o use bastante. Então, nesta lógica, acho que ele tem um custo benefício bem bom!

Pontos de atenção

Intervalo de uso precisa ser respeitado. Por ter um resultado tão bom, dá vontade de usá-lo diariamente, Mas isso não deve ser feito.

O Night Spa é um produto altamente concentrado, desenvolvido com um blend de óleos que oferece nutrição profunda, além de reconstrução e maciez aos fios. Justamente por ser tão potente, o ideal é usá-lo uma vez por semana. afirmou ao UOL Kézia Simões, embaixadora Truss

"Isso evita que o cabelo fique sobrecarregado, o que pode resultar em fios mais pesados e sem movimento natural", completou. Então é importante não ultrapassar as indicações de uso para não ter um efeito oposto ao esperado.

Fragrância. O cheiro não me agradou tanto, mas não chegou a incomodar. É neutro e, pelo resultado, com certeza vale.

Quem vai gostar do produto?

Quem prioriza a praticidade na hora dos cuidados com os cabelos. Eu indicaria o produto para quem está com os fios especialmente danificados, como uma medida extrema de recuperação.

"Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, mas se destaca especialmente em cabelos que sofrem com ressecamento, porosidade ou que passaram por processos químicos. Ele é ideal para fios que tendem a ter frizz, pois sua fórmula foi desenvolvida para nutrir profundamente e restaurar a maciez, trazendo de volta a vida e o brilho dos cabelos", explica Kézia Simões.

