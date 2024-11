Produção e venda de veículos no Brasil crescem em outubro, diz Anfavea

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de veículos no Brasil somou 249,2 mil unidades em outubro, um salto de 24,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e acréscimo de 8,3% ante setembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

As vendas de veículos cresceram 21,6% ano a ano, para 264,9 mil unidades. Na comparação mensal, houve aumento de 12,1%.

Em 2024, a produção soma 2,1 milhões de veículos, alta de 8,9%, enquanto as vendas alcançam também 2,1 milhões no período, um incremento de 15% frente ao mesmo intervalo de 2023.

As exportações no mês passado totalizaram 43,5 mil veículos, uma expansão de 39,2% frente a outubro de 2023 e um acréscimo de 4,6% em relação a setembro. No acumulado do ano, totalizavam 327,8 mil veículos, ainda um declínio de 7,4% em relação aos mesmos dez meses do ano passado.

(Por Paula Arend Laier)