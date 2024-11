Abbas crê que Trump apoiará 'aspirações legítimas' de palestinos

RAMALLAH, 6 NOV (ANSA) - O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, disse nesta quarta-feira (6) estar confiante de que o mandatário eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiará as "aspirações legítimas" dos palestinos.

Em comunicado divulgado para parabenizar o republicano por sua vitória contra Kamala Harris, Abbas "expressou o seu desejo de trabalhar com o presidente Trump pela paz e segurança na região" do Oriente Médio.

Além disso, o líder palestino destacou "o compromisso do povo palestino a favor de liberdade, autodeterminação e soberania do Estado, em conformidade com o direito internacional".

Já o grupo fundamentalista islâmico Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza há mais de um ano, exortou Trump a "aprender com os erros" do presidente Joe Biden.

Por outro lado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebrou a vitória do republicano e felicitou-o pelo "maior regresso da história".

"O seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um regresso a um compromisso com a grande aliança entre Israel e os Estados Unidos da América (EUA). Esta é uma grande vitória!", escreveu ele na rede social X. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.