Começa julgamento pela decapitação de professor na França

PARIS, 4 NOV (ANSA) - Oito pessoas, sendo sete homens e uma mulher, acusadas de terem contribuído para a campanha de ódio que culminou, em 16 de outubro de 2020, na decapitação de um professor de história e geografia dos subúrbios de Paris, Samuel Paty, de 47 anos, começaram a ser julgadas por um Tribunal Especial de Justiça nesta segunda-feira (4).

O assassino de Paty, Abdoullakh Anzorov, era um jovem de 18 anos de origem chechena, requerente de asilo na França e foi morto pela polícia pouco depois de esfaquear e decapitar o professor na porta da sua escola em Conflans-Sainte-Honorine.

O professor foi alvo de uma campanha de ódio e ameaças de morte por ter explicado e mostrado caricaturas satíricas sobre Maomé aos seus alunos.

No banco dos réus, estão dois jovens amigos do agressor, acusados de cumplicidade em homicídio com fins terroristas e detidos, que correm o risco de prisão perpétua.

Os outros seis aparecem em estado de liberdade e são acusados de participação em conspiração terrorista e criminosa. Cada um deles pode pegar 30 anos de prisão. Entre os acusados, está Brahim Chnina, 52 anos, marroquino, pai de um estudante de 13 anos que afirmou falsamente que Paty pediu para a estudante muçulmana da turma sair da sala de aula antes de mostrar os desenhos. No entanto, a menina estava ausente da escola naquele dia.

Outro acusado é Abdelhakim Sefrioui, 65 anos, militante islâmico franco-marroquino. Tanto ele como Chnina estão em prisão provisória há quatro anos, acusados de espalhar falsidades sobre a menina nas redes sociais, com o objetivo, segundo a acusação, de "designar um alvo" e "despertar um sentimento de ódio em relação ao professor".

A filha de Chnina e quatro outros ex-companheiros foram condenados no ano passado a penas entre 14 e seis meses de prisão perante o tribunal de menores. Já os dois amigos de Anzorov, Naïm Boudaoud, de 22 anos, e Azim Epsirkhanov, de 23, que correm o risco de prisão perpétua, são acusados - entre outras coisas - de terem acompanhado Anzorov, na véspera do ataque, a uma loja de facas em Rouen, capital da Normandia, a 130 km de Paris.

O assassinato de Paty, ocorrido em pleno julgamento pelos ataques de 2015 contra a redação do semanário satírico Charlie Hebdo, causou forte choque em todo o país.

O professor, um homem que sofreu repetidamente ameaças e intimidações, alertando também os seus colegas sobre isso, tornou-se um símbolo da batalha da França para defender o princípio do secularismo e das liberdades individuais, após a onda de ataques terroristas de inspiração radical islâmica que assolava o país desde 2015. (ANSA).

