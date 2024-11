Kit de soquetes e chaves de aperto está com 50% OFF; o que diz quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou um kit de soquetes estriados e acessórios da Tramontina que tem feito sucesso entre consumidores e está pela metade do preço (oferta por tempo limitado). Só na Amazon, o produto teve mais de 400 compras só no mês passado.

Os soquetes servem para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas. Os itens ainda acompanham uma maleta para organizar tudo. Veja a seguir o que a marca diz sobre esse produto e algumas opiniões de consumidores.

O que a Tramontina diz sobre esse kit de soquetes?

Segundo a marca, os soquetes têm alta durabilidade e são submetidos a testes rigorosos de torque (força exercida sobre os parafusos) e de dureza

Os soquetes são forjados em aço cromo vanádio e temperado, com acabamento cromado

A maleta vem com 22 peças de tamanhos diferentes: 18 soquetes estriados 1/2 polegada, catraca reversível 1/2 polegada, cabo T10 polegadas, extensão 5 polegadas e extensão 10 polegadas

O produto apresenta resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto

O que diz quem comprou o produto?

O produto tem nota média de 4,8 (do total de cinco) na Amazon. Veja alguns comentários.

Excelente custo-benefício. Vale muito pelo preço cobrado. Cada peça sai a menos de R$ 10. Acabamento muito bom. Material de primeira. Peças se ajustam muito bem. Jorge Souza

Entrega super-rápida. Muito satisfeito com o rastreamento e com a compra. Bonito, preço bom, parece resistente e é de marca confiável. Recomendo. Abner

Comprei a caixa de ferramentas com um preço abaixo do quanto custa de fato, o que já foi muito bom. As ferramentas aparentam ser de ótima qualidade. São resistentes e duráveis. Ainda não usei, mas acredito que vai corresponder à expectativa. Veio bem embalada, sem nenhum dano e dentro do prazo de entrega. Apenas a maleta não aparenta que vai durar tanto, mas acredito que, com cuidado, dure um bom tempo. Indico a compra. Vale muito a pena para quem, como eu, quer começar a dar os primeiros passos na mecânica. Tairone Couto

Este kit de chave catraca e soquetes é indispensável para trabalhos mecânicos em geral. Eu recomendo. Márcio Rênis

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores relataram que o produto foi entregue com avarias e defeitos. Outros ainda citam que algumas peças quebraram depois do uso.

O produto é de ótima qualidade. Demorou um pouco para chegar. Porém, uma das peças veio apresentando avarias, marcas de mão e arranhados, como se fosse uma peça usada. Se tivesse chegado a tempo de troca, eu teria trocado. Leidiane

O material (maleta) veio com defeito na parte do fecho superior esquerdo. Pedro

A chave 21 não aguentou e quebrou na lateral. Paulo Ricardo

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.