Aluno leva veneno para escola em SC, e 14 pessoas são levadas para UPA

Do UOL, em São Paulo

Um aluno de 18 anos levou veneno contra formigas para uma escola em Chapecó, no interior de Santa Catarina, e provocou a ida de 12 estudantes e dois professores para uma UPA da cidade, na quinta-feira (31).

O que aconteceu

O jovem, que não teve a identidade divulgada, trabalha durante o dia em uma empresa de agropecuária e estuda à noite. Ele disse aos policiais que levou o veneno à escola depois de descobrir que o material seria descartado pela empresa.

Ele embalou o inseticida em uma sacola, fechou com fita e colocou na mochila. Já no colégio, o aluno disse que foi ao banheiro, e, quando voltou à sala de aula, o frasco com o material não estava mais na mochila. O estudante teria questionado os colegas, que apenas riram.

A turma trocou de sala duas vezes, mas o forte odor não diminuía, já que o material havia sido colocado na mochila do estudante. O veneno foi encontrado em uma lixeira da sala, e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Edegar Simonato, diretor da escola, afirmou ao programa Balanço Geral, da Record, que a mãe do jovem decidiu retirá-lo da escola. Ele cursava o primeiro ano do ensino médio. Ainda segundo o diretor, o aluno teria levado o material para escola para fazer uma brincadeira.

A Polícia Civil investiga o caso. "Será investigada a responsabilidade dele por manusear resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento", diz a nota.

O UOL não conseguiu localizar o estudante, já que o nome dele não foi divulgado. O espaço segue aberto para manifestação.