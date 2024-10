Cabelo cresceu 5 cm em 4 meses: máscara fortificante está com 46% OFF

Com os fios fragilizados, é difícil avançar com o crescimento capilar. A máscara Rapunzel, da marca Lola Cosmetics, pode ser a solução para quem precisa da ajuda de um produto fortificante para o cabelo.

Segundo o fabricante, essa máscara consegue reduzir a queda capilar, proporcionando uma raiz forte e fios mais resistentes, principalmente para cabelos danificados por procedimentos químicos, fontes de calor ou danos ambientais. Confira mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Lola Cosmetics sobre a máscara?

Promete estimular o crescimento e reduzir a queda capilar;

Recomendado para uso contínuo;

Melhora a condição dos folículos e a ancoragem no couro cabeludo;

Combina arnica, urtiga e jaborandi, além de cafeína e arginina, que estimulam a micro circulação sanguínea;

Indicado para cabelos enfraquecidos por procedimentos químicos, fontes de calor ou danos ambientais;

Para resultados mais eficientes, a marca recomenda o uso da linha completa.

O que diz quem comprou?

Com mais de 1,6 mil avaliações na Amazon, tendo nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, as principais vantagens da máscara fortificante são o excelente custo-benefício, o efeito de estímulo ao crescimento capilar e o aroma agradável.

Comprei para a minha amiga de cabelo cacheado e assim que ela usou a máscara já sentiu o resultado de imediato, o produto também tem um cheiro delicioso para balancear com o spray que é neutro. Tudo de bom como esperado da Lola! Yara

Eu amei! Tem um custo-benefício ótimo! Deixa o cabelo super macio, cheiroso e hidratado. Ela entra na etapa de hidratação pra quem faz cronograma capilar e é ótima porque vem bastante produto. Perfeita, com certeza comprarei mais vezes. Joyce Mabelly

Hidratação maravilhosa, ela cumpre o que promete. O cabelo fica muito macio e pra queda funciona mesmo, e a consistência é top. Michele

Venho usado o produto em conjunto com o Milk Spray há quase um mês e o que posso dizer é que meu cabelo apresentou um bom crescimento, ainda mais porque ele é péssimo para crescer. Simplesmente encantada. Uso a máscara em toda lavagem dos cabelos (lavo 3/4 dias na semana) e o Milk Spray, tenho o costume de usar 2x ao dia. Emylayne Siqueira

Pontos de atenção

Alguns consumidores criticaram o cheiro e hidratação da máscara fortificante. Confira os comentários avaliativos:

Esperava mais dessa hidratação, precisei encucar muito o meu cabelo pra poder selar, achei muito difícil de selar. Eu amo os produtos da marca, em sua maioria me atendem bem, mas essa aqui não é tudo isso não. Tenho cachos 3BC naturais! Ronald

Tem um cheiro muito bom, porém não serviu para o meu cabelo senti que deixou mais seco do que já é. Dessa linha o tônico é o único que valeu a pena. Bárbara

Ele não é muito cheiroso e não achei a textura tão consistente. Comparado às outras máscaras da Lola, não achei o resultado muito bom no meu cabelo. Iasmin Barreto

