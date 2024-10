Kremlin se recusa a responder se Rússia ajuda Coreia do Norte com tecnologia para mísseis

O Kremlin se recusou a comentar nesta quinta-feira quando perguntado se a Rússia está ajudando a Coreia do Norte a desenvolver seus mísseis e outras tecnologias militares após o teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental por Pyongyang.

A Coreia do Norte afirmou ter testado o míssil nesta quinta-feira, aprimorando o que chamou de "a arma estratégica mais poderosa do mundo", enquanto Seul advertiu que Pyongyang poderia obter tecnologia de mísseis da Rússia por ajudar na guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos e a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmam que alguns soldados norte-coreanos estão na região de Kursk, uma área de fronteira russa que as forças ucranianas invadiram em agosto e onde continuam a manter território. Mais alguns milhares de soldados norte-coreanos estavam indo para lá, disse o Pentágono na terça-feira.

Moscou não negou nem confirmou diretamente a presença de tropas norte-coreanas em seu território, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo que é assunto da Rússia decidir ou não usar tropas norte-coreanas.

Quando perguntado em uma teleconferência nesta quinta-feira se Moscou está ajudando a Coreia do Norte com mísseis ou outra tecnologia militar, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Não tenho essa informação, é uma informação especializada e você deve perguntar ao Ministério da Defesa".

Peskov referiu-se à importância de uma parceria estratégica abrangente, que inclui uma cláusula de defesa mútua, assinada por Putin e pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante uma visita do líder russo a Pyongyang em junho.

"Mais uma vez, só posso repetir que continuamos comprometidos com o tratado que assinamos, continuamos comprometidos com nossos interesses de desenvolver relações com nosso vizinho em todas as áreas, e isso não deve preocupar e dizer respeito a ninguém", disse Peskov.

"É um direito soberano da Rússia e da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) desenvolver relações como Estados vizinhos."

A Rússia disse na quarta-feira que a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, estava a caminho de Moscou para realizar consultas estratégicas com seu colega russo, Sergei Lavrov, sua segunda visita à Rússia em seis semanas.