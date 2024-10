Hamilton se diz 'impressionado' com progressos da Ferrari

ROMA, 31 OUT (ANSA) - O piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira (31) que está "impressionado" com as exibições da Ferrari, sua próxima equipe, na atual temporada da categoria, principalmente nas duas últimas corridas.

A escuderia italiana, que terá o britânico em seu cockpit a partir de 2025, chegou para o Grande Prêmio de São Paulo de F1, em Interlagos, com duas vitórias consecutivas no currículo, possibilitando que alcançasse a vice-liderança do Mundial de Construtores.

"Não estar na luta pelo título do campeonato obviamente não me agrada, mas sabíamos desde o início do ano que seria difícil, mas estou grato pelos resultados que alcançamos, como em Silverstone. Me concentro em fazer o melhor trabalho possível, mas não costumo olhar para a briga entre Ferrari e McLaren, embora esteja muito interessado no meu futuro. Estou muito impressionado com o progresso da Ferrari", avaliou o piloto da Mercedes.

O multicampeão ainda lamentou que sua última temporada na equipe alemã tenha sido "turbulenta", pois "nunca se sabe o que pode ser alcançado", apesar de o time abordar todas as provas com uma "atitude positiva".

De volta ao Brasil, país que considera sua "casa", Hamilton vestiu hoje (31) uma roupa em homenagem ao tricampeão mundial Ayrton Senna no paddock em Interlagos. Além disso, o britânico guiará o famoso McLaren MP4/5B do brasileiro em uma ação que homenageará o ex-piloto.

"Estou entusiasmado de estar aqui, um lugar que você experimenta uma atmosfera única. Vou dirigir um carro do Senna, mas nunca pensei que conseguiria fazer isso neste circuito. Eu fiz em Silverstone, mas guiar aqui será uma sensação única e espero que muitas pessoas possam assistir", concluiu. (ANSA).

