Israel diz que atacou centros de comando do Hezbollah em Baalbek e Nabatieh

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (30) que atacou "centros de comando e infraestruturas" do Hezbollah com bombardeios durante o dia contra as cidades de Baalbek, no leste do Líbano, e Nabatieh, no sul.

"O Hezbollah utiliza sistematicamente infraestruturas civis e de regiões no Líbano para preparar e realizar atividades terroristas, colocando em perigo deliberadamente a vida de civis libaneses", acrescentou em comunicado.

Um bombardeio perto de Nabatieh, no sul, matou o número dois da força de elite do Hezbollah, Mustafa Ahmad Shahadi, afirmou anteriormente o Exército israelense.

Sua morte se somaria à longa lista de integrantes do alto escalão do movimento assassinados por Israel, que inclui o ex-líder Hassan Nasrallah, durante um bombardeio israelense em 27 de setembro.

O Ministério da Saúde libanês reportou nesta quarta um novo saldo de pelo menos 19 mortos nos bombardeios israelenses em um vilarejo no Vale do Beqaa, no leste do Líbano.

O balanço anterior era de 11 mortos.

"Os sucessivos bombardeios do inimigo israelense na localidade de Sohmor, no oeste de Beqaa [...] deixaram 11 mártires e 15 feridos", declarou a pasta de saúde em nota.

mib/cyj/hme/eg/atm/rpr/ic

© Agence France-Presse