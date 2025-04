Estudante de medicina da USP condenada pelo 8/1 está foragida na Argentina

A estudante de medicina condenada pelos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 fugiu para a Argentina há quase um ano, pouco depois que o UOL revelou que vários militantes bolsonaristas tinham feito a mesma coisa.

O que aconteceu

Roberta Jersyka Oliveira Brasil Soares, 37, quebrou sua tornozeleira eletrônica em 25 de maio do ano passado. O ato, ocorrido 11 dias depois da reportagem do UOL, foi comunicado pela Justiça do Ceará ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta semana.

Ela foi para a Argentina, assim como mais de uma centena de investigados, réus e condenados pelos ataques. A advogada dela, Carolina Siebra, afirmou que Roberta vive isolada no país.

Não mantenho contato com ela. É decisão individual [fugir]. A minha parte é processual mesmo. Nas vezes em que eu fui [à Argentina], eu não me encontrei com ela. Ela decidiu viver de forma isolada

Carolina Siebra, advogada

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou a estudante acusando-a de invadir o Congresso nos ataques. Segundo o Ministério Público, Roberta se uniu a outros militantes para quebrar itens do Legislativo, como obras de arte e até um veículo, usando materiais inflamáveis.

Junto aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, a ora denunciada passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, totens informativos, obras de arte, pórticos, câmeras de circuito fechado de TV, carpetes, equipamentos de segurança e um veículo Jeep Compass de placa PAL-3A238 , acessando e depredando espaços da Chapelaria, do Salão Negro, das Cúpulas, do museu, móveis históricos, e a queimar o tapete do salão verde da Câmara dos Deputados, empregando substância inflamável

Denúncia da PGR contra Roberta Brasil

Em 29 de março de 2024, ela foi condenada a 14 anos de prisão por crimes como golpe de Estado, dano ao patrimônio e associação criminosa.

A defesa negou os crimes. "Não há demonstrada a participação da sra. Roberta nos atos de vandalismo e nem sequer pode-se afirmar que esta tinha a intenção de depor governo eleito", afirmou a advogada, em petição ao STF em junho de 2023. "Adentrar em prédio público que está aberto não é crime, portanto, não há de se falar em conduta típica. Todas essas afirmações são apenas ilações infundadas, o que não tem como servir de base para manter a ré em cárcere".

Roberta é formada em engenharia pela UFC (Universidade Federal do Ceará), estado onde vivia antes de se mudar para São Paulo. Ela é filha de um segundo-tenente do Exército, já falecido, e sua mãe recebe pensão militar.

Ela foi presa em flagrante no dia dos ataques, junto com outros militantes bolsonaristas. No entanto, depois foi colocada em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Carolina disse ao UOL hoje que a tentativa de golpe de Estado é um crime impossível de ser realizado e que a PGR não conseguiu comprovar que Roberta o teria praticado. "A tentativa é sempre dolosa [intencional] e ele não provou a intenção da Roberta em dar um golpe", falou.

Além disso, ao colocar a estudante como integrante de um crime de multidão, o MP e o STF teriam avaliado incorretamente essa possibilidade. Segundo Carolina, o crime de multidão serve para atenuar as penas do réu.