Campos Neto diz que Pix por aproximação vai estar funcionando "muito em breve"

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que o Pix por aproximação -- nova ferramenta de pagamentos vinculada ao Pix -- vai estar funcionando em breve no Brasil.

Segundo ele, o Banco Central prepara um evento, juntamente com o Google, para lançamento da ferramenta. Ele esclareceu, porém, que ao contrário do que chegou a ser noticiado por alguns veículos, o Pix por aproximação não estará em pleno funcionamento a partir da próxima semana.

"Não é que tudo vai estar funcionando na semana que vem, mas vai estar funcionando muito em breve", afirmou Campos Neto durante palestra no 7º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados (ANFIDC)​, em São Paulo.

Com a nova ferramenta, o usuário poderá utilizar as carteiras digitais -- ou wallets -- para fazer pagamentos por aproximação por meio do celular. Atualmente, isso já pode ser feito em pagamentos com cartões.

Em sua fala, Campos Neto também comemorou notícia publicada na imprensa de que o Pix é atualmente a marca mais reconhecida no Brasil, em todos os segmentos.

Na abertura do evento, Campos Neto lembrou que está atualmente no chamado "período de silêncio" do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, em função da reunião do colegiado marcada para a próxima semana. Por isso, ele antecipou que não falaria durante o evento sobre política monetária ou macroeconomia.

(Por Fabrício de Castro)