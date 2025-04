Post engana ao comparar 8 de Janeiro à invasão da Câmara pelo MLST em 2006

Do UOL, no Rio

É falso que a Justiça tenha decidido que a invasão da Câmara dos Deputados em 2006 por militantes do MLST foi um ato de "liberdade de expressão".

O Ministério Público Federal denunciou, e a Justiça aceitou a denúncia contra 116 pessoas na época. O caso prescreveu e houve extinção de punibilidade em 2015. O tema voltou às redes sociais no momento em que a direita pressiona pela anistia do envolvidos na tentativa de golpe de 8 de Janeiro.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Um vídeo com ilustrações é compartilhado com uma narração que afirma que em 2006, um grupo de manifestantes vestidos de vermelho invadiu o Congresso Nacional, quebrou tudo e um só homem foi detido. De acordo com o post enganoso, um juiz teria decidido que a ação deste homem foi "liberdade de expressão", o absolvido teria dado entrevista para a imprensa em seguida e foi tido como herói.

Por que é distorcido

A invasão acabou com 497 pessoas presas e mais de 20 feridas. A depredação promovida pelo MLST (Movimento de Libertação dos Sem-Terra), um movimento dissidente do MST, aconteceu no dia 6 de junho de 2006 (leia aqui, aqui e aqui). Na época, o MPF denunciou 116 militantes por crime contra a segurança nacional, formação de quadrilha, lesões corporais leves e graves, dano ao patrimônio público e resistência qualificada (aqui e aqui). A denúncia foi aceita pela Justiça em agosto daquele ano (aqui).

No ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), manifestantes detidos após invadirem a Câmara dos Deputados em junho de 2006 Imagem: Lula Marques/Folhapress

Extinção de punibilidade em 2015. Ao UOL Confere, a 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal disse que no dia 21 de maio de 2015 foi proferida sentença de extinção de punibilidade de Bruno Costa de Albuquerque Maranhão por causa de seu falecimento. Ele era líder do MLST e morreu em 2014. Os outros 115 réus tiveram a punibilidade extinta por prescrição. A sentença transitou em julgado em maio de 2016.

Um funcionário ficou ferido em estado grave. O operador de apoio logístico da Polícia Legislativa da Câmara Normando Fernandes teve traumatismo craniano após ser atingido por uma pedra durante a invasão, e chegou a ficar internado na UTI (aqui). Ele teve alta dias depois (aqui e aqui).

Durante a invasão, os manifestantes quebraram vidraças, terminais de consulta e equipamentos. Um carro que seria sorteado entre servidores da Câmara foi danificado na destruição. Um busto do ex-governador de São Paulo Mário Covas também foi depredado (aqui).

Manifestantes do MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra), invadem e promovem tumulto no Congresso Nacional em Brasília em junho de 2006 Imagem: Sérgio Lima/Folhapress

Grupo reivindicava reforma agrária. Segundo reportagens da época, os manifestantes pediam a revogação da MP 2183/01, publicada no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que estabelecia que toda propriedade ocupada ficava impedida de ser vistoriada para a reforma agrária.

Post desinformativo circula enquanto bolsonaristas tentam mobilizar uma campanha a favor do 'PL da Anistia'. No último domingo, a manifestação que aconteceu na avenida Paulista foi convocada com este propósito. O objetivo de parlamentares bolsonaristas é anistiar os réus do 8 de Janeiro.

Tentativa de Golpe. Para o STF, as invasões em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 foram uma tentativa de golpe de Estado. Réus que foram presos pela invasão respondem pelos crimes de Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado, entre outros.

Viralização. Um post no Instagram com o conteúdo desinformativo tinha mais de 3.500 curtidas e 2.000 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica.

