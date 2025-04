Papa Francisco usa calças pretas, não traje papal, em visita surpresa à Basílica de São Pedro

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, que está descansando por dois meses enquanto se recupera de uma pneumonia dupla, fez uma visita não anunciada à Basílica de São Pedro, no Vaticano, nesta quinta-feira, vestido com calças pretas em vez de seu tradicional traje papal branco.

Em um vídeo verificado pela Reuters, o pontífice de 88 anos é visto em uma cadeira de rodas vestindo calças pretas e com um cobertor listrado enrolado em seu peito.

O papa, acenando para os visitantes da basílica enquanto os assistentes empurravam sua cadeira de rodas, tinha um pequeno tubo nasal para receber oxigênio suplementar, mostrou o vídeo.

A data da gravação do vídeo foi verificada pela Reuters por seus metadados e confirmada pela pessoa que o compartilhou.

"Estávamos visitando a Basílica de São Pedro e vimos alguns guardas passando e abrindo caminho, então fomos ver o que era, e era o papa", disse Luiz Gil, que gravou o vídeo. "Poucas pessoas notaram, foi muito rápido, mas ele parou para conversar com uma família com um bebê."

Francisco está se recuperando no Vaticano depois de passar 38 dias no hospital por causa de uma pneumonia dupla, na mais séria crise de saúde de seus 12 anos de papado.

Ele fez apenas uma aparição pública desde que recebeu alta em 23 de março, quando cumprimentou brevemente a multidão durante um evento na Praça de São Pedro em 6 de abril.

O papa raramente faz aparições públicas vestindo trajes civis em vez de suas vestes papais tradicionais, mas ocasionalmente se veste com roupas mais discretas durante algumas viagens ao exterior.

(Reportagem de Joshua McElwee, reportagem adicional de Pola Grzanka)