Pausa tarifária de Trump não altera fundamentos de um Fed que vê riscos à frente

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - A pausa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em alguns de seus novos impostos de importação pode ter diminuído o estresse que vinha se acumulando nos mercados financeiros até o momento, mas mantém em vigor o conjunto de circunstâncias que redefiniram a perspectiva econômica do país, com riscos crescentes de recessão e possível aumento da inflação.

As tarifas pesadas sobre a China, o México e o Canadá permanecem em vigor, representando a maior parte das importações dos EUA, e o público, os investidores e o Federal Reserve agora têm mais três meses de incerteza sobre como um debate perturbador se resolverá. No geral, isso prepara o cenário para uma queda contínua na confiança, que as autoridades do Fed temem que já esteja prejudicando gastos e investimentos.

Nos primeiros comentários desde que Trump anunciou uma pausa de 90 dias em algumas tarifas, autoridades do Fed não mencionaram a mudança, mas enfatizaram o que já haviam feito antes: que as tarifas ainda em vigor já haviam aumentado os riscos de inflação mais alta e crescimento mais lento, simultaneamente.

"Parece que observamos um aumento acentuado nos riscos de alta em torno da inflação, juntamente com riscos de baixa elevados para as perspectivas de emprego e crescimento", disse o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, nesta quinta-feira.

"Com a probabilidade de novas pressões sobre os preços, não estou disposto a correr riscos quando se trata de manter a credibilidade do Fed em relação à inflação", acrescentou.

A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, em comentários em um evento do Peterson Institute for International Economics sobre comércio e imigração, fez uma observação semelhante.

"Para atingir de forma sustentável nossos dois objetivos de mandato duplo, será importante evitar que quaisquer aumentos de preços relacionados a tarifas promovam uma inflação mais persistente", disse ela. "Por enquanto, acredito que a postura da política monetária está bem posicionada."

Os preços ao consumidor nos EUA caíram mês a mês em março, impulsionados pela volatilidade dos custos de energia, mas analistas consideraram isso um intervalo para o choque de preços tarifários que está por vir.

Se a redução de tarifas imposta por Trump fez pouco para mudar a opinião no Fed, cujos membros parecem prontos para manter as taxas de juros inalteradas até que haja mais clareza sobre a direção da economia, os mercados financeiros também não voltaram totalmente ao normal após a suspensão por Trump de impostos, muitas vezes altos, sobre dezenas de países.

As ações dos EUA caíram cerca de 3% após o salto impressionante de quarta-feira. Além disso, houve apenas uma ligeira redução no prêmio pago por empresas com menor capacidade de crédito para tomar empréstimos e o prêmio de risco para títulos de alta qualidade aumentou um pouco.

Já a emissão de títulos corporativos corre o risco de ser interrompida, com as empresas com maior capacidade de crédito captando apenas US$10 bilhões até agora em abril, em comparação com US$190 bilhões em um período semelhante em março. Apenas uma única emissão, com classificação inferior, foi feita neste mês até agora.

O aumento dos custos do crédito corporativo e a desaceleração da emissão de títulos de empresas podem sinalizar uma queda nos gastos com investimentos futuros e ser um precursor de estresse, caso as companhias mais expostas tenham dificuldades para refinanciar ou cobrir custos mais altos da dívida.

Uma venda de notas do Tesouro dos EUA de dez anos ocorreu sem problemas na quarta-feira, mas outro leilão agendado para esta quinta-feira seria observado de perto.

Autoridades do Federal Reserve que falaram antes do anúncio da pausa por Trump disseram que sentiam que os mercados continuaram a funcionar bem durante a turbulência que causou a queda dos mercados de ações globais -- perdas parcialmente revertidas pelo intervalo de 90 dias.

Mas houve sinais preocupantes, incluindo um aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o que desencadeou um debate sobre se o dólar, sob o governo Trump, estava perdendo o status de "porto seguro" que tornou o país um ímã para capital estrangeiro, especialmente em momentos de crise.

Em momentos de verdadeira convulsão do mercado, o Fed e outros bancos centrais podem intervir com compras de títulos, promessas de liquidez e outros apoios para manter a fé de que o sistema financeiro mais amplo permanece estável.

Em entrevistas e comentários nesta semana, autoridades do Fed não deram nenhuma indicação de que sentiam que tais condições estavam se desenvolvendo, embora também tenham dito que estavam observando de perto.

"Até agora, vejo isso como uma resposta do mercado a uma reprecificação dos riscos de crescimento negativo para a economia global", disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, à Reuters no início desta semana.

Mas "eu me concentro muito nas condições financeiras, nas condições de financiamento", disse Musalem. "Elas se tornaram um pouco mais restritivas, consideravelmente mais restritivas. Se isso se mantiver, poderá ser um obstáculo ao crescimento."

(Reportagem de Howard Schneider e Ann Saphir)