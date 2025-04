Bessent comemora aprovação orçamentária e reforça compromisso de Trump com 'certeza econômica'

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comemorou a aprovação de um projeto orçamentário para o "único e belo projeto de lei" do presidente do país, Donald Trump, pela Câmara dos Representantes. Em comunicado, Bessent destacou o voto como um marco político e econômico.

"Este voto é mais do que uma vitória orçamentária; é uma declaração de propósito e força, que reafirma o compromisso do governo Trump em promover o crescimento e as oportunidades", afirmou Bessent.

O secretário ressaltou a união do Partido Republicano em torno da agenda de Trump, classificando a ação da Câmara como histórica. "Estou muito encorajado pela incrível unidade republicana sob a liderança do presidente Trump e pela velocidade histórica com que a Câmara está agindo para apoiar os contribuintes e os criadores de empregos americanos", declarou.

Bessent ainda reforçou que o governo seguirá priorizando políticas que estimulem a economia. "O governo Trump continuará pressionando pela certeza, simplicidade e estabilidade que desbloquearão a prosperidade a longo prazo para todos os americanos", escreveu.