"Bravataria e equívocos" de Trump criarão oportunidades para o Brasil, diz ministro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quinta-feira estar confiante de que "bravataria" e "equívocos" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão gerar oportunidades para o Brasil, incluindo a possibilidade de queda dos preços dos combustíveis.

"Estou muito confiante que essa bravataria, esse atabalhoamento e equívocos que comete o presidente Trump nas relações com o mundo vão gerar muitas oportunidades para o Brasil e uma delas, que já está muito presente, é a possibilidade de reduzir preço de combustíveis, que é fundamental para o ciclo virtuoso do Brasil", afirmou em um evento no Rio de Janeiro.

O petróleo Brent, importante referência para a precificação de combustíveis, caiu de um patamar de cerca de US$75 por barril para cerca de US$63 por barril desde que o presidente Donald Trump anunciou em 2 de abril um tarifaço, que gerou retaliações por vários países e levantou temores de analistas de mercado sobre uma possível recessão global, com impactos na demanda pela commodity.

Mesmo após uma pausa de 90 dias como parte de seu plano tarifário anunciada na véspera, o que contribuiu com uma breve recuperação dos preços, o Brent era negociado no início da tarde desta quinta-feira com uma queda de 4%.

