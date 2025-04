Portugal lança pacote de US$11 bi para ajudar economia a enfrentar tarifas dos EUA

Por Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) - O governo interino de Portugal lançou nesta quinta-feira um pacote de empréstimos e outras medidas no valor de mais de 10 bilhões de euros (US$ 11,1 bilhões) para ajudar a economia a enfrentar o impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

"O mundo que conhecíamos mudou, temos que nos adaptar e reagir, não há certeza sobre o que nos espera, mas não fomos pegos de surpresa", disse o primeiro-ministro Luís Montenegro em uma coletiva de imprensa após uma reunião do gabinete que aprovou o plano.

O ministro da Economia, Pedro Reis, disse que cerca de 70.000 exportadores, bem como investidores estrangeiros que transferem seus negócios para Portugal, seriam beneficiados pela ajuda, que inclui 5,2 bilhões de euros em linhas de financiamento para capital de giro e investimento das empresas.

Outros 3,5 bilhões de euros destinam-se especificamente ao investimento dos exportadores, com 400 milhões em subsídios e 1,2 bilhão em seguro de crédito.

Há uma semana, a vizinha Espanha anunciou um pacote de 14 bilhões de euros de ajuda semelhante, tornando-se uma das primeiras grandes economias a apresentar medidas concretas para se proteger das novas tarifas dos EUA, um dia após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump.

Reis disse que o plano de Portugal, apesar de ter chegado mais tarde, foi maior do que o da Espanha, considerando o tamanho de sua economia, e foi bem recebido pelas empresas durante as discussões com o governo nesta semana.

"As empresas e os investidores estrangeiros veem essas medidas como positivas porque a economia portuguesa está mais desperta... e isso dá confiança", disse ele.

Ao contrário da maioria de seus pares da zona do euro, incluindo a Espanha, Portugal vem apresentando superávits orçamentários há vários anos e Reis descartou a possibilidade de um retorno ao déficit, mesmo que as empresas não paguem alguns empréstimos do pacote.

"Eu estaria muito mais preocupado com o déficit se não tivéssemos um plano como esse", disse ele.

O governo minoritário de centro-direita, em um papel provisório enquanto aguarda uma eleição em maio, previu um superávit de 0,3% do produto interno bruto este ano, após o superávit de 0,7% do ano passado.

As tarifas abalaram os mercados e atraíram a condenação dos líderes mundiais que enfrentam o fim abrupto de uma era de liberalização do comércio. Na quarta-feira, Trump decidiu suspender por 90 dias as novas tarifas recíprocas que havia imposto a vários países, ao mesmo tempo em que intensificou uma guerra comercial com a China.

Os Estados Unidos foram responsáveis por cerca de 6% do total das exportações de Portugal no ano passado. Entre os principais exportadores estão a empresa petrolífera Galp, empresas farmacêuticas, a Corticeira Amorim e a produtora de papel e celulose Navigator.

O Banco de Portugal estimou que a guerra tarifária poderia reduzir em 0,9 ponto percentual sua previsão de crescimento de 2,3% para 2025.