Canadá e UE discutem tarifas e ameaça de ações comerciais 'injustificadas' dos EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, conversou nesta quinta-feira, 10, com a presidente da Comissão Europeia, braço administrativo da União Europeia, Ursula Von der Leyen, sobre uma série de questões econômicas e de segurança de interesse mútuo. O encontro teve como foco a imposição de tarifas comerciais e a ameaça contínua de ações comerciais globais "injustificadas" por parte dos Estados Unidos.

Em relação à questão tarifária, Carney ressaltou a importância de enfrentar as tarifas que afetam setores-chave da economia canadense, como as que incidem sobre as indústrias automotiva, de aço e alumínio.

O primeiro-ministro reafirmou seu compromisso em "lutar contra as tarifas que visam o Canadá, proteger os trabalhadores e as empresas canadenses e fortalecer a economia do país".

Além das discussões econômicas, os dois líderes também abordaram questões globais, destacando a necessidade de apoio contínuo à Ucrânia diante da invasão russa.

Carney e Von der Leyen concordaram que "é imperativo apoiar a Ucrânia em sua defesa contra a invasão russa" e expressaram satisfação com o fortalecimento da cooperação entre o Canadá e a UE em temas de defesa e segurança, especialmente no que se refere à segurança transatlântica.