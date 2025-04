Diretora do Fed vê crescimento sólido, mas em desaceleração, e inflação em queda

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman afirmou que o crescimento dos Estados Unidos está sólido, mas em desaceleração, ao responder perguntas na audiência perante a Comissão de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado, nesta quinta-feira, 10. Segundo ela, a inflação do país caiu e o índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) norte-americano demonstra isso.

Bowman defendeu a independência do BC dos EUA e, em relação às tarifas, disse que ainda não tem certeza dos efeitos na economia e a indústria.

A diretora do Fed foi nomeada para o cargo de vice-presidente de Supervisão do Fed pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e ainda deve ser confirmada.

Michelle Bowman afirmou que dará prioridade à reforma e ao redirecionamento da supervisão do BC norte-americano, restaurando a adaptação regulatória e garantindo um caminho viável para a inovação do sistema bancário, além de promover a transparência.

A fala aconteceu em testemunho preparado para audiência perante a Comissão de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado nesta quinta-feira, após sua nomeação.